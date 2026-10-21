Žuvela stjerao Krnetu u kut zbog Katarine Runje! Upravitelj pokušao prikriti istinu, ali inspektor ne odustaje

Upravitelj Krneta na sve je načine pokušao spriječiti inspektora Žuvelu da dođe do Katarine Runje. Služio se lažima i raznim izgovorima, no inspektor je bio neumoljiv te je zatražio izravan ulazak u njezinu samicu.
Kada su se teška zatvorska vrata otvorila, Katarina više nije mogla šutjeti. Iako joj je Krneta ranije nudio dogovor i obećavao bolje uvjete za nju i ostale zatvorenice ako bude držala jezik za zubima, ona je odlučila prekršiti obećanje i otkriti surovu istinu.
Godine zlostavljanja
Nakon što su ostali nasamo u samici, pred iznenađenim inspektorom Katarina je iznijela teške optužbe na račun upravitelja. Priznala je kako je Krneta već šest godina sustavno zlostavlja i siluje, a sve se to navodno odvijalo po strogom nalogu Mirjane Vukas.
Slomljena zatvorenica otkrila je i najmračniji detalj svoje patnje. Priznala je da je zatrudnjela s Krnetom, nakon čega joj je napravljen namjerni pobačaj kako bi se prikrili svi tragovi njegovih nedjela i zlouporabe moći. Vidno potresena Katarina zatražila je hitan premještaj u drugi zatvor jer strahuje da će je jednom zauvijek ušutkati. Shvativši ozbiljnost situacije, Žuvela je odmah otišao suočiti Krnetu sa saznanjima.
Posljedice za upravitelja
Nakon što je došao kod Krnete, inspektor Žuvela ga je pritisnuo uz zid optužbama, a kao ključni argument naveo je činjenicu da Kata zna apsolutno sve detalje njegovog stana i da djeluje poprilično uvjerljivo. Krneta je na te riječi počeo agresivno negirati sve navode, pravdajući se kako mu je ona samo ponekad čistila stan mimo protokola.
U potpunom očaju, upravitelj se pokušao obraniti propitkujući inspektora kako uopće može više vjerovati jednoj osuđenoj ubojici nego njemu. No, Žuvela mu je jasno dao do znanja da će, ukoliko se dogodi bilo kakav incident ili procuri loša vijest iz kaznionice, istog trena završiti pred disciplinskom komisijom, a vrlo vjerojatno i kazneno gonjen za svoja zlodjela.
Hoće li Katarina dobiti toliko željeni premještaj i hoće li pravda napokon sustići okrutnog upravitelja, ostaje za vidjeti. Čini se da Krnetine manipulacije više nisu dovoljne kako bi zaustavile istragu. Hoće li Žuvela uspjeti razotkriti što se zapravo dogodilo Katarini Runje i stati na kraj Krnetinoj samovolji?
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.