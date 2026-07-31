Zvijezda 'Divljih pčela' Alan Blažević otputovao i najavio suradnju s holivudskim redateljem: 'Bit će cijeli osmi radni, čeka me izuzetan glumački kolega!'

Iako je tek završio s ljetnim odmorom tijekom kojeg je, kako kaže, uživao u prirodi i druženju, za Alana Blaževića nema stanke

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Domaći glumac Alan Blažević, publici najpoznatiji po ulozi Ante Vukasa u popularnoj seriji 'Divlje pčele', iznenadio je svoje pratitelje na društvenim mrežama uzbudljivom najavom. Nakon kratkog odmora i "digitalne detoksikacije" na jednom jadranskom otoku, glumac se javio iz zračne luke, spreman za nove profesionalne izazove koji ga, po svemu sudeći, vode na svjetsku scenu.

S odmora ravno na set

Radni kolovoz već je počeo, a prva postaja bio je aerodrom s kojeg se uputio na novu, tajanstvenu lokaciju. "Ali sad je došao kraj tome. Evo me upravo na aerodromu, krećem na put. Bit će cijeli osmi radni", poručio je svojim pratiteljima, jasno dajući do znanja da ga čeka intenzivno razdoblje. Odmor je, čini se, bio samo zatišje pred buru jer je projekt koji je najavio jedan od onih koji se ne odbijaju i koji bi mu mogao obilježiti karijeru.

icon-expand Alan Blažević, Divlje pčele FOTO: Instagram

'Sjajan holivudski redatelj' i intrigantna tema

Iako je ostao tajanstven oko detalja, Blažević nije krio oduševljenje onim što ga čeka. U objavi je naglasio da je riječ o iznimno velikom projektu. "Ovo je početna točka novog uzbudljivog projekta. Film s intrigantnom temom, sjajnim holivudskim redateljem i izvanrednom glumačkom postavom", napisao je, potvrđujući nagađanja da je riječ o značajnoj međunarodnoj produkciji. U videu je dodatno pojasnio o kakvoj se prilici radi. "Ovo je jedan izuzetno ambiciozan projekt, fantastičan scenarij, svjetski redatelj", rekao je glumac, čime je dodatno potaknuo znatiželju javnosti. Iako nije otkrio ime redatelja, atribut "holivudski" daje naslutiti da je Blažević dobio priliku koja se rijetko pruža glumcima s ovih prostora.

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Misteriozni kolega kao dodatni mamac

Osim suradnje sa svjetski priznatim redateljem, Blažević je posebno istaknuo i glumačkog partnera s kojim će dijeliti set. Njegove riječi sugeriraju da je riječ o velikom imenu iz svijeta glume. "Izuzetan, ali izuzetan kolega glumački", naglasio je s vidnim entuzijazmom, no ime je za sada odlučio zadržati za sebe. "Ne smijem previše otkriti. Ali o tom potom, malo kasnije će", zagonetno je poručio i zaključio objavu riječima: "Za sada je to sve šta smim reći... psssst!".

icon-expand Alan Blažević, Divlje pčele FOTO: RTL