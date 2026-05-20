Zvijezda 'Divljih pčela' Amar Bukvić nakon osvojene nagrade uživa na suncu u najljepšem gradu Hrvatske

Svega dva dana nakon što je na glamuroznoj dodjeli nagrada kući ponio statuu za glumca godine, omiljeni domaći glumac Amar Bukvić spakirao je kofere i otputovao na jug. Njegova destinacija je biser Jadrana - Dubrovnik, no ovog puta povod nije klasični odmor, već uzbudljivo glumačko gostovanje.

Amar, kojeg publika trenutno obožava pratiti u hit TV seriji 'Divlje pčele', koja je također proglašena najboljom serijom godine prema izboru publik, podijelio je s obožavateljima na Instagramu djelić čarobne dubrovačke atmosfere prije nego što stane na kazališne daske.