Zvijezda 'Divljih pčela' Amar Bukvić nakon osvojene nagrade uživa na suncu u najljepšem gradu Hrvatske

Svega dva dana nakon što je na glamuroznoj dodjeli nagrada kući ponio statuu za glumca godine, omiljeni domaći glumac Amar Bukvić spakirao je kofere i otputovao na jug. Njegova destinacija je biser Jadrana - Dubrovnik, no ovog puta povod nije klasični odmor, već uzbudljivo glumačko gostovanje.
Amar, kojeg publika trenutno obožava pratiti u hit TV seriji 'Divlje pčele', koja je također proglašena najboljom serijom godine prema izboru publik, podijelio je s obožavateljima na Instagramu djelić čarobne dubrovačke atmosfere prije nego što stane na kazališne daske.
Večeras pred dubrovačkom publikom
Naime, zagrebačko gradsko dramsko kazalište Gavella večeras gostuje u dubrovačkom Kazalištu Marina Držića s hit predstavom 'Majka', u kojoj Amar igra jednu od zapaženih uloga. Glumac je ponosno podijelio službenu najavu gostovanja uz poruku: "Večeras i na jugu!".
Prije nego što se ugase svjetla u kazalištu, Amar je iskoristio slobodne sate za uživanje u predivnim vizurama. Na svojim je storyjima prvo pokazao prepoznatljivu vizuru stare dubrovačke luke pod sunčanim nebom, dokazujući još jednom zašto ovaj grad nosi titulu najljepšeg.