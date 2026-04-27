Divlje pčele

Zvijezda 'Divljih pčela' ima nepogrešiv stil: Njezine proljetne kombinacije svi žele kopirati

Glumica Margarita Mladinić koja utjelovljuje Terezu Vukas sve više oduševljava i modnim izričajem

RTL.hr
27.04.2026 13:00

Margarita Mladinić, koju gledatelji prate kao Terezu Vukas u seriji 'Divlje pčele', polako se profilira ne samo kao upečatljivo glumačko lice, već i kao prava zaljubljenica u modu. Njezine posljednje objave na društvenim mrežama to jasno potvrđuju - ležerne, razigrane i pomno stilizirane kombinacije savršeno prate proljetni vibe.

Od Tereze Vukas do modne inspiracije

Dok je Tereza Vukas na ekranu često uhvaćena u dramatičnim i napetim situacijama, privatno Margarita pokazuje potpuno drugačiju energiju. Njezine modne kombinacije odišu lakoćom, mladenačkom razigranošću i dozom hrabrosti - upravo onim što proljetna sezona traži.

Oversize majice, ležerni krojevi, kombiniranje čizama s kratkim komadima i zanimljivi modni detalji stvaraju look koji je istovremeno opušten i promišljen. Nije riječ o prenaglašenim outfitima, već o svakodnevnoj modi koja se lako može "preslikati" i u vlastiti ormar.

Margarita Mladinić, Divlje pčele FOTO: RTL

Proljetni stil s karakterom

Posebno se ističe njezin osjećaj za balans, između urbanog i ženstvenog, trendi i nosivog. Upravo ta kombinacija čini njezin stil pristupačnim, ali i dovoljno upečatljivim da ne prođe nezapaženo.

U vremenu kada društvene mreže diktiraju trendove, Margarita ne djeluje kao netko tko ih slijepo prati, već kao netko tko ih prilagođava sebi. To je ono što publika prepoznaje - autentičnost.

Inspiracija za toplije dane

Njezine objave dolaze kao prava mala doza inspiracije za sve koji traže ideje za proljetne outfite. Kombinacije koje bira lako se mogu uklopiti u svakodnevicu, bilo da je riječ o šetnji gradom, kavi s prijateljima ili opuštenom danu na suncu.

A ako je suditi po reakcijama pratitelja, Margarita Mladinić sve više postaje i modna referenca, a ne samo televizijsko lice.

I dok Tereza Vukas nastavlja donositi napetost i emociju u 'Divljim pčelama', Margarita izvan seta pokazuje vedriju, razigraniju stranu.

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

