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Divlje pčele

Zvijezda 'Divljih pčela' kao da je ispala iz holivudskog filma! Davor Pavić oduševio novim izdanjem

Davor Pavić oduševio pratitelje filmskim izdanjem na ulicama Zagreba

RTL.hr
08.10.2026 10:30

Zvijezda RTL-ove serije 'Divlje pčele' iznenadila je pratitelje na društvenim mrežama novim jesenskim izdanjem. Glumac je pozirao u centru metropole, pokazavši da mu retro stil stoji besprijekorno.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Splitski glumac Davor Pavić, poznat po ulozi Milana Čavke, odlučio se za noćnu šetnju gradom koja je ubrzo postala prava modna priča. U svojoj najnovijoj objavi podijelio je niz fotografija s ulica Zagreba, a pažnju je odmah privukao njegov klasični baloner u bež boji ispod kojeg se nazirala bijela košulja. Cijeli izgled upotpunio je sunčanim naočalama ležerno zakačenim za ovratnik.

Njegov zaštitni znak na ovim fotografijama, uredni brkovi i zalizana kosa, dali su mu pomalo starinski, pomno dotjerani izgled. Noćna rasvjeta grada, uz prisutnost tramvajske pruge i parkiranih automobila, samo je dodatno naglasila taj pomalo dramatični ugođaj.

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Divlje pčele

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