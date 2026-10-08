Zvijezda 'Divljih pčela' kao da je ispala iz holivudskog filma! Davor Pavić oduševio novim izdanjem

Zvijezda RTL-ove serije 'Divlje pčele' iznenadila je pratitelje na društvenim mrežama novim jesenskim izdanjem. Glumac je pozirao u centru metropole, pokazavši da mu retro stil stoji besprijekorno.
Splitski glumac Davor Pavić, poznat po ulozi Milana Čavke, odlučio se za noćnu šetnju gradom koja je ubrzo postala prava modna priča. U svojoj najnovijoj objavi podijelio je niz fotografija s ulica Zagreba, a pažnju je odmah privukao njegov klasični baloner u bež boji ispod kojeg se nazirala bijela košulja. Cijeli izgled upotpunio je sunčanim naočalama ležerno zakačenim za ovratnik.
Njegov zaštitni znak na ovim fotografijama, uredni brkovi i zalizana kosa, dali su mu pomalo starinski, pomno dotjerani izgled. Noćna rasvjeta grada, uz prisutnost tramvajske pruge i parkiranih automobila, samo je dodatno naglasila taj pomalo dramatični ugođaj.