Zvijezda 'Divljih pčela' Lidija Penić-Grgaš otkrila kako joj se život promijenio: 'Najčešće mi prilaze žene sa savjetima...'

Glumica Lidija Penić-Grgaš, koju gledatelji prate kao Cvitu Runje u seriji 'Divlje pčele', sve je prisutnija u javnosti, a kako sama kaže - život joj se itekako promijenio

U razgovoru za Story.hr Lidija Penić-Grgaš je otkrila kako danas izgleda njezina svakodnevica, kako se nosi s prepoznatljivošću, ali i koliko je zapravo slična liku koji je publiku osvojio.

"Sve je dinamičnije i življe nego prije"

Na pitanje koliko joj se život promijenio otkako je gledamo u seriji, iskreno odgovara: "Dosta toga se promijenilo, ali najviše ritam života. Ima puno više obaveza, događanja i novih ljudi, pa je sve nekako dinamičnije i življe nego prije."

icon-expand Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Prepoznatljivost na ulici postala svakodnevica

Publika ju danas sve češće zaustavlja, a to joj, kako kaže, ne smeta - dapače: "To je sad već jedna potpuno nova situacija. Ljudi me prepoznaju puno češće i to je postalo dio svakodnevice. Ali mi je zapravo lijepo – ta spontanost, kad ti netko priđe, kaže nešto kratko, nasmije se ili podijeli dojam. To su mali trenuci koji mi znaju uljepšati dan i nekako mi je prirodno stati i uzvratiti istom mjerom."

Koliko je zapravo slična Cviti?

Iako publika često poistovjećuje glumce s njihovim likovima, Lidija priznaje da s Cvitom ipak dijeli samo određene osobine: "Ima sličnosti u toj emocionalnoj strani – i ja sam dosta osjećajna i razumijem ljude. Ali privatno sam ipak odlučnija i direktnija. Ne bih mogla toliko dugo šutjeti ili ostati u nečemu što mi ne odgovara."

Gledatelji se snažno vežu uz priču

Reakcije publike posebno su joj zanimljive jer pokazuju koliko se ljudi poistovjećuju s likovima: "Da, i to dosta živo. Najčešće mi prilaze žene koje imaju vrlo konkretne komentare i 'savjete' za Cvitu, iako uvijek uz napomenu da znaju kako je to samo serija. Zanimljivo mi je to vidjeti jer pokazuje koliko su se ljudi povezali s likovima i pričom – što je u suštini i poanta."

"Nisam imala posebna očekivanja"

Unatoč velikom uspjehu serije, priznaje da nije ulazila s velikim očekivanjima: "Iskreno, nisam imala neka posebna očekivanja. Ušla sam u projekt otvoreno, bez prevelikih pretpostavki, pa me ovaj odjek ugodno iznenadio."

Energija na setu kao ključ uspjeha

Veliku ulogu u svemu ima i atmosfera među kolegama: "Jako važna. Mislim da je to možda i ključ svega. Možeš imati dobar scenarij i produkciju, ali ako ljudi ne funkcioniraju zajedno to se osjeti. Kod nas je stvarno dobra energija i mislim da se baš zbog toga sve nekako prirodno razvija i ide u dobrom smjeru."

Planovi za dalje: novi projekti i izazovi

Glumica ne skriva ambicije i želju za raznolikim ulogama: "Voljela bih nastaviti raditi u različitim formatima – kazalištu, filmu i televiziji. Sve mi je zanimljivo i izazovno... Privlače me i dalje likovi s dna hranidbenog lanca – to mi je trenutačno posebno zanimljivo istraživati u glumačkom smislu jer u sebi nose puno slojeva i životne težine. A što se tiče 'Pčela', voljela bih da ta priča nastavi živjeti – da pčele nastave proizvoditi svoj med i da se ta energija i dalje razvija."

Privatni život drži za sebe