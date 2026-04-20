Zvijezda 'Divljih pčela' Lidija Penić-Grgaš otkrila kako joj se život promijenio: 'Najčešće mi prilaze žene sa savjetima...'

U razgovoru za Story.hr Lidija Penić-Grgaš je otkrila kako danas izgleda njezina svakodnevica, kako se nosi s prepoznatljivošću, ali i koliko je zapravo slična liku koji je publiku osvojio.
"Sve je dinamičnije i življe nego prije"
Na pitanje koliko joj se život promijenio otkako je gledamo u seriji, iskreno odgovara:
"Dosta toga se promijenilo, ali najviše ritam života. Ima puno više obaveza, događanja i novih ljudi, pa je sve nekako dinamičnije i življe nego prije."
Prepoznatljivost na ulici postala svakodnevica
Publika ju danas sve češće zaustavlja, a to joj, kako kaže, ne smeta - dapače:
"To je sad već jedna potpuno nova situacija. Ljudi me prepoznaju puno češće i to je postalo dio svakodnevice. Ali mi je zapravo lijepo – ta spontanost, kad ti netko priđe, kaže nešto kratko, nasmije se ili podijeli dojam. To su mali trenuci koji mi znaju uljepšati dan i nekako mi je prirodno stati i uzvratiti istom mjerom."
Koliko je zapravo slična Cviti?
Iako publika često poistovjećuje glumce s njihovim likovima, Lidija priznaje da s Cvitom ipak dijeli samo određene osobine:
"Ima sličnosti u toj emocionalnoj strani – i ja sam dosta osjećajna i razumijem ljude. Ali privatno sam ipak odlučnija i direktnija. Ne bih mogla toliko dugo šutjeti ili ostati u nečemu što mi ne odgovara."
Gledatelji se snažno vežu uz priču
Reakcije publike posebno su joj zanimljive jer pokazuju koliko se ljudi poistovjećuju s likovima:
"Da, i to dosta živo. Najčešće mi prilaze žene koje imaju vrlo konkretne komentare i 'savjete' za Cvitu, iako uvijek uz napomenu da znaju kako je to samo serija. Zanimljivo mi je to vidjeti jer pokazuje koliko su se ljudi povezali s likovima i pričom – što je u suštini i poanta."
"Nisam imala posebna očekivanja"
Unatoč velikom uspjehu serije, priznaje da nije ulazila s velikim očekivanjima:
"Iskreno, nisam imala neka posebna očekivanja. Ušla sam u projekt otvoreno, bez prevelikih pretpostavki, pa me ovaj odjek ugodno iznenadio."
Energija na setu kao ključ uspjeha
Veliku ulogu u svemu ima i atmosfera među kolegama:
"Jako važna. Mislim da je to možda i ključ svega. Možeš imati dobar scenarij i produkciju, ali ako ljudi ne funkcioniraju zajedno to se osjeti. Kod nas je stvarno dobra energija i mislim da se baš zbog toga sve nekako prirodno razvija i ide u dobrom smjeru."
Planovi za dalje: novi projekti i izazovi
Glumica ne skriva ambicije i želju za raznolikim ulogama:
"Voljela bih nastaviti raditi u različitim formatima – kazalištu, filmu i televiziji. Sve mi je zanimljivo i izazovno... Privlače me i dalje likovi s dna hranidbenog lanca – to mi je trenutačno posebno zanimljivo istraživati u glumačkom smislu jer u sebi nose puno slojeva i životne težine. A što se tiče 'Pčela', voljela bih da ta priča nastavi živjeti – da pčele nastave proizvoditi svoj med i da se ta energija i dalje razvija."
Privatni život drži za sebe
Za kraj, kratko i jasno poručuje:
"Privatne stvari volim zadržati za sebe, to mi je nekako moj mali prostor koji ne nosim previše u javnost."
Uloga Cvite Runje donijela joj je veliku prepoznatljivost, ali i snažnu povezanost s publikom – a kako stvari stoje, njezina priča tek se zahuktava.
'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.