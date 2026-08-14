Zvijezda 'Divljih pčela' na zasluženom odmoru: Prelijepa Ana Marija Veselčić očarala izdanjem s ove europske plaže

Predah od svjetla reflektora i napornih snimanja glumica Ana Marija Veselčić odlučila je iskoristiti na najbolji mogući način – putovanjem na sjever Španjolske. Zvijezda serije 'Divlje pčele' i nagrađivana splitska kazališna i filmska glumica otputovala je u Donostiju (San Sebastián), gdje uživa u suncu, moru i zasluženom odmoru.

Na svom Instagram profilu podijelila je fotografiju s poznate plaže La Concha, no svu je pažnju privukao njezin prepoznatljivi, zarazni humor.