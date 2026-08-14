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Divlje pčele

Zvijezda 'Divljih pčela' na zasluženom odmoru: Prelijepa Ana Marija Veselčić očarala izdanjem s ove europske plaže

Glumica se nakon intenzivne snimateljske sezone opušta na jednoj od najpoznatijih europskih plaža, a svoje pratitelje na društvenim mrežama oduševila je novom, iznimno simpatičnom objavom

RTL.hr
14.08.2026 08:00

Predah od svjetla reflektora i napornih snimanja glumica Ana Marija Veselčić odlučila je iskoristiti na najbolji mogući način – putovanjem na sjever Španjolske. Zvijezda serije 'Divlje pčele' i nagrađivana splitska kazališna i filmska glumica otputovala je u Donostiju (San Sebastián), gdje uživa u suncu, moru i zasluženom odmoru.

Na svom Instagram profilu podijelila je fotografiju s poznate plaže La Concha, no svu je pažnju privukao njezin prepoznatljivi, zarazni humor.

Ana Marija Veselčić
Ana Marija Veselčić FOTO: RTL

Pozirajući na plaži u upečatljivom crvenom kupaćem kostimu, s pletenim šeširom i sunčanim naočalama, glumica je uz fotografiju kratko i kroz smijeh napisala: "Baywatch bakica".

Nakon iznimno uspješnog i radnog razdoblja, čini se da Ana Marija puni baterije za sve nove glumačke izazove koji je čekaju s dolaskom jeseni.

divlje pčele ana marija veselčić
Divlje pčele

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