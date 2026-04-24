Zvijezda 'Divljih pčela' otkrio što mu govore na ulici: 'Vi ništa ne bi riješili da nema mame!'

Glumac Alen Šalinović koji je osvojio publiku ulogom inspektora Jerka Sikirice u hit seriji 'Divlje pčele' u razgovoru za Net.hr otkrio je kako mu se život promijenio otkako je serija postala veliki hit.
"Na ulici, na placu svi me zovu Sikirica. A na placu mi redovito i govore: Vi ništa ne bi riješili da nema mame!'", kroz smijeh je ispričao.
Otkriva i da ga prolaznici često ispituju o privatnom životu, pa se uz pitanja o seriji sve češće pojavljuje i ono osobno: hoće li se oženiti.
Kumice i prolaznici, kaže, imaju dva neizostavna pitanja za njega - "Hoće li ikad išta riješiti?" i "Hoćete li se oženiti?"
"Ja im kažem da ne znam hoću li išta riješiti, a oni odmah dodaju: Pa ionako bez mame ne možete ništa riješiti!'"
Lik majke je ključ svega
Posebnu važnost u seriji ima lik njegove majke Mande, koji, kako kaže, predstavlja središte mudrosti.
Kako bi bez mame? Mama je zapravo mudrost cijelog tog mjesta. Svi kad imaju problem odu kod Mande na savjet", objasnio je.
Upravo ta dinamika, priznaje, jedan je od razloga zašto se publika toliko veže uz likove.
Najveći fan kod kuće
Zanimljivo, najveća podrška dolazi iz njegovog najbližeg kruga.
"Moja supruga nikad nije gledala serije u kojima sam prije glumio. A sada gleda svaku epizodu - ona i njezine prijateljice. I onda je komentiraju. Ako ih pokušaš zeznuti' pa otkriti što će se dogoditi, odmah te prekinu: Ne, ne, molim te, nemoj mi to govoriti!'", kaže kroz smijeh.
Atmosfera koja nosi seriju
Iza uspjeha, naglašava, ne stoji samo pojedinac, nego cijeli tim.
"Glumci su jako dobro posloženi po ulogama, a u užem castu nas je dvadesetak, što je zaista puno - inače ih bude desetak. I da sve tako dobro funkcionira, to je rijetkost", ističe.
Dodaje kako na setu vlada posebna energija:
"Velika pozitiva, dobra atmosfera, dobra vibra među ljudima. A to je jako važno. Da ne govorim o kamermanima - stvarno za svaku pohvalu."
Na kraju, priznaje da upravo ta kombinacija humora, topline i zajedništva čini da Divlje pčele nisu samo još jedna serija, nego priča koja je, sudeći po reakcijama publike, već postala dio svakodnevice.