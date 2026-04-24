Zvijezda 'Divljih pčela' otkrio što mu govore na ulici: 'Vi ništa ne bi riješili da nema mame!'

Glumac Alen Šalinović koji je osvojio publiku ulogom inspektora Jerka Sikirice u hit seriji 'Divlje pčele' u razgovoru za Net.hr otkrio je kako mu se život promijenio otkako je serija postala veliki hit.

"Na ulici, na placu svi me zovu Sikirica. A na placu mi redovito i govore: Vi ništa ne bi riješili da nema mame!'", kroz smijeh je ispričao.

Otkriva i da ga prolaznici često ispituju o privatnom životu, pa se uz pitanja o seriji sve češće pojavljuje i ono osobno: hoće li se oženiti.

Kumice i prolaznici, kaže, imaju dva neizostavna pitanja za njega - "Hoće li ikad išta riješiti?" i "Hoćete li se oženiti?"

"Ja im kažem da ne znam hoću li išta riješiti, a oni odmah dodaju: Pa ionako bez mame ne možete ništa riješiti!'"