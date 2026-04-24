Divlje pčele

Zvijezda 'Divljih pčela' otkrio što mu govore na ulici: 'Vi ništa ne bi riješili da nema mame!'

Od televizijskog lika do prepoznatljivog lica na ulici - Alen Šalinović danas više ne prolazi nezapaženo. Njegov Sikirica postao je jedan od najomiljenijih likova serije, a popularnost se, kako kaže, najviše osjeti među ljudima u svakodnevnim situacijama

RTL.hr
24.04.2026 10:38

Glumac Alen Šalinović koji je osvojio publiku ulogom inspektora Jerka Sikirice u hit seriji 'Divlje pčele' u razgovoru za Net.hr otkrio je kako mu se život promijenio otkako je serija postala veliki hit.

"Na ulici, na placu svi me zovu Sikirica. A na placu mi redovito i govore: Vi ništa ne bi riješili da nema mame!'", kroz smijeh je ispričao.

Otkriva i da ga prolaznici često ispituju o privatnom životu, pa se uz pitanja o seriji sve češće pojavljuje i ono osobno: hoće li se oženiti.

Kumice i prolaznici, kaže, imaju dva neizostavna pitanja za njega - "Hoće li ikad išta riješiti?" i "Hoćete li se oženiti?"

"Ja im kažem da ne znam hoću li išta riješiti, a oni odmah dodaju: Pa ionako bez mame ne možete ništa riješiti!'"

Alen Šalinović, Divlje pčele FOTO: RTL
Alen Šalinović, Divlje pčele FOTO: RTL

Lik majke je ključ svega

Posebnu važnost u seriji ima lik njegove majke Mande, koji, kako kaže, predstavlja središte mudrosti.

Kako bi bez mame? Mama je zapravo mudrost cijelog tog mjesta. Svi kad imaju problem odu kod Mande na savjet", objasnio je.

Upravo ta dinamika, priznaje, jedan je od razloga zašto se publika toliko veže uz likove.

Jerko i Manda, Divlje pčele FOTO: RTL

Najveći fan kod kuće

Zanimljivo, najveća podrška dolazi iz njegovog najbližeg kruga.

"Moja supruga nikad nije gledala serije u kojima sam prije glumio. A sada gleda svaku epizodu - ona i njezine prijateljice. I onda je komentiraju. Ako ih pokušaš zeznuti' pa otkriti što će se dogoditi, odmah te prekinu: Ne, ne, molim te, nemoj mi to govoriti!'", kaže kroz smijeh.

Šalinovic s kolegama FOTO: RTL

Atmosfera koja nosi seriju

Iza uspjeha, naglašava, ne stoji samo pojedinac, nego cijeli tim.

"Glumci su jako dobro posloženi po ulogama, a u užem castu nas je dvadesetak, što je zaista puno - inače ih bude desetak. I da sve tako dobro funkcionira, to je rijetkost", ističe.

Dodaje kako na setu vlada posebna energija:

"Velika pozitiva, dobra atmosfera, dobra vibra među ljudima. A to je jako važno. Da ne govorim o kamermanima - stvarno za svaku pohvalu."

Na kraju, priznaje da upravo ta kombinacija humora, topline i zajedništva čini da Divlje pčele nisu samo još jedna serija, nego priča koja je, sudeći po reakcijama publike, već postala dio svakodnevice.

