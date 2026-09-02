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Divlje pčele

Zvijezda 'Divljih pčela' pobjegla na Rab: Luka Šegota pokazao kako uživa daleko od seta

Mladi riječki glumac Luka Šegota, koji je munjevitom brzinom osvojio srca publike ulogom Jakova Vukasa u iznimno popularnoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele', iskoristio je prve dane rujna za zasluženi odmor na otoku Rabu

RTL.hr
02.09.2026 13:21

Glumac Luka Šegota na svom je Instagram profilu podijelio niz fotografija koje odišu spokojem, prirodom i autentičnim otočkim životom.

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Idila s pogledom na more

Šegota je objavio galeriju fotografija bez ikakvog opisa, puštajući da prizori s "otoka sreće" govore sami za sebe. Serija počinje kadrom glumca kako uživa u jutarnjoj kavi na terasi s pogledom na blistavo more.

Ovaj 28-godišnji glumac iz Rijeke postao je jedno od najprepoznatljivijih lica s malih ekrana nakon prve velike televizijske uloge u seriji 'Divlje pčele'. Iako je prije toga bio aktivan član ansambla Ri Teatra, uloga Jakova Vukasa donijela mu je status zvijezde.

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Divlje pčele

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