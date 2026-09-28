Zvijezda 'Divljih pčela' skinula majicu i pozdravila ljeto: Davor Pavić uživa uz more

Poznati hrvatski glumac Davor Pavić iskoristio je posljednje tople rujanske dane kako bi se oprostio od ljeta. Njegova najnovija objava na društvenim mrežama savršeno je uhvatila atmosferu smiraja sezone.

Iako je jesen kalendarski stigla prošli utorak, 22. rujna, mnogi se teško mire s odlaskom dugih, sunčanih dana. Davorova objava, podijeljena krajem rujna, prikazuje glumca u iznimno opuštenom izdanju. Vidimo ga kako uživa na suncu, bez majice, s okruglim tamnim naočalama, dok se u pozadini nazire prostranstvo plavog mora i obrisi bijele jahte. Kratkim i jasnim opisom u kojem na engleskom jeziku pozdravlja ljeto, glumac je sažeo onaj dobro poznati osjećaj melankolije koji dolazi s kraćim danima.

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Davor iza sebe ima prilično radnu i uspješnu godinu. Pavić je domaćoj javnosti najpoznatiji po ulozi Milana Čavke u popularnoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele', koja je tijekom ove godine privukla veliku pozornost gledatelja diljem zemlje. Njegova uvjerljiva izvedba u spomenutoj seriji donijela mu je dodatnu prepoznatljivost, a on je proteklih mjeseci aktivno sudjelovao u promociji samog projekta te govorio o razvoju svog kompleksnog lika.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.