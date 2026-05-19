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Divlje pčele

Zvijezde 'Divljih pčela' zasjale na glamuroznoj dodjeli: Mlada ekipa ukrala svu pažnju

Glumačka ekipa hit-serije 'Divlje pčele' pojavila se na ovogodišnjoj dodjeli nagrada Story Hall of Fame i odmah privukla pažnju okupljenih. Elegantna izdanja, odlična atmosfera i zajedničke fotografije iza kulisa pokazale su koliko su se glumci povezali i izvan seta

RTL.hr
19.05.2026 11:00

Na glamuroznom događaju pojavili su se Davor Pavić, Ana Marija Veselčić, Lidija Penić Grgaš, Margarita Mladinić, Ivan Barišić i Amar Bukvić, a upravo su njihove objave na društvenim mrežama otkrile kako je izgledala večer iza reflektora i kamera.

'Divlje pčele' osvojile publiku

Posebno emotivan trenutak večeri bio je kada je objavljeno da su 'Divlje pčele' osvojile nagradu za najbolju TV seriju prema izboru čitatelja portala Story.hr. Time je još jednom potvrđeno koliko je publika zavoljela priče iz Vrila i likove koji iz epizode u epizodu izazivaju snažne reakcije gledatelja.

Glumci nisu skrivali oduševljenje, a fotografije s pozornice i backstagea ubrzo su preplavile društvene mreže.

Ana Marija Veselčić, Margarita Mladinić,, Davor Pavić, Lidija Penić Grgaš
Ana Marija Veselčić, Margarita Mladinić,, Davor Pavić, Lidija Penić Grgaš FOTO: Instagram

Elegantna izdanja i atmosfera iza kulisa

Posebnu pažnju privukla je modna kombinacija Margarita Mladinić u upečatljivoj ružičastoj haljini, dok su Lidija Penić Grgaš i Ana Marija Veselčić birale tamne, elegantne outfite s modernim detaljima. Davor Pavić pojavio se u efektnom crnom izdanju s lancima i robusnim čizmama, a cijela ekipa djelovala je kao prava mala zvjezdana postava večeri.

Osim službenih fotografija, glumci su dijelili i spontane trenutke iza pozornice, zajednička poziranja i pripreme prije izlaska na crveni tepih, što je dodatno oduševilo fanove serije.

Ekipa Divljih pčela
Ekipa Divljih pčela FOTO: Instagram

Publika ih obožava i izvan ekrana

Iako ih gledatelji najčešće prate kroz dramatične scene i napete odnose u Divljim pčelama', ova večer pokazala je potpuno drugačiju stranu omiljene ekipe. Opušteni, nasmijani i povezani, dokazali su zašto ih publika toliko voli - ne samo kao likove iz serije, nego i kao jednu od najpopularnijih domaćih glumačkih postava trenutačno.

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