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Divlje pčele

Teodorina posljednja želja rasplakala gledatelje 'Divljih pčela': 'Zagrli me kao nekada'

Završnica sinoćnje epizode popularne serije 'Divlje pčele' rastužila je brojne gledatelje. U središtu pozornosti tragičan je kraj Teodore Vukas, čije su posljednje minute života obilježene emotivnim rastankom s Jakovom

RTL
23.09.2026 10:18

Iako se Vrilo već tjednima guši u osvetničkim pohodima i sudskim procesima, poput onog u kojem je Katarina Runje osuđena na doživotni zatvor za ubojstvo Petra Vukasa, sudbina Teodore Vukas donosi potpuno novu razinu tragedije. Nedužna smrt koja je odjeknula mjestom izazvala je val tuge, ali i gorčine.

Teodora i Jakov Vukas
Teodora i Jakov Vukas FOTO: RTL

Oprost i posljednji zagrljaj

Najveći emocionalni vrhunac bio je rastanak Jakova i Teodore nakon što je nepoznati počinitelj, naručen od strane Mirjane Vukas, promašio Katarinu Runje te smrtno ranio Teodoru. Nakon što je njezino tijelo palo na pod, Jakov joj je u posljednjim trenucima njezinog života pokušao uputiti utjehu.

Trenutak koji je posebno dirnuo sve bila je njezina posljednja, jednostavna želja.

"Možeš li me zagrlili kao nekad?", zatražila je od Jakova. Taj kratki, ali snažni apel za ljubavlju u trenucima prije posljednjeg izdaha. Potom je Jakov zagrli, a ona umire na njegovim rukama.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Dok policija traga za odbjeglim Antom Vukasom, a lokalno stanovništvo preispituje vlastitu odgovornost u nizu tragedija koje su ih zadesile, smrt Teodore Vukas ostaje trajni podsjetnik na razornu cijenu mržnje. Njezin oproštaj od Jakova i posljednji zahtjev za zagrljajem stvorili su zaplet koji će se tek trebati otpetljati.

Teodorin odlazak, umjesto da donese smirenje strasti, ostavio je neizbrisiv trag tuge koji iznova postavlja pitanje može li se ovaj krug pogibelji ikada doista zatvoriti.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

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