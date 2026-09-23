Teodorina posljednja želja rasplakala gledatelje 'Divljih pčela': 'Zagrli me kao nekada'

Iako se Vrilo već tjednima guši u osvetničkim pohodima i sudskim procesima, poput onog u kojem je Katarina Runje osuđena na doživotni zatvor za ubojstvo Petra Vukasa, sudbina Teodore Vukas donosi potpuno novu razinu tragedije. Nedužna smrt koja je odjeknula mjestom izazvala je val tuge, ali i gorčine.

Najveći emocionalni vrhunac bio je rastanak Jakova i Teodore nakon što je nepoznati počinitelj, naručen od strane Mirjane Vukas, promašio Katarinu Runje te smrtno ranio Teodoru. Nakon što je njezino tijelo palo na pod, Jakov joj je u posljednjim trenucima njezinog života pokušao uputiti utjehu.

Trenutak koji je posebno dirnuo sve bila je njezina posljednja, jednostavna želja.

"Možeš li me zagrlili kao nekad?", zatražila je od Jakova. Taj kratki, ali snažni apel za ljubavlju u trenucima prije posljednjeg izdaha. Potom je Jakov zagrli, a ona umire na njegovim rukama.