Andrija Jarak svojedočio je na Županijskom sudu u Varaždinu na suđenju Srđanu Mlađanu. Zahvaljujući dokumentarnom serijalu 'Dosje Jarak' zbog svjedočenja Mlađanovog kuma Željka Bijelića, osuđeni trostruki ubojica ponovno je završio na optuženičkoj klupi. Naime, epizoda posvećena Srđanu pokrenula je brojna pitanja o njegovim daljnjim planovima pri izlasku na slobodu 2027. godine.

Mlađanu prijeti zatvorska kazna od 20 godina jer je optužen da je iz Kaznionice u Lepoglavi poticao druge osobe na ubojstva te planirao otmice svjedoka i članova njihovih obitelji. Mlađan je ispitao Bijelićevu vjerodostojnost, osvrnuo se na njegovu kriminalnu prošlost te na način koji je 'Dosje Jarak' prikazao da je opasan.

Andrija Jarak mu je odgovorio na pitanje zašto je on sigurnosni problem zbog djela koje je počinio kao maloljetnik. Istaknuo je da ne vidi kakve veze ima što je Mlađan bio maloljetan, a zatim je nabrojao njegove zločine.

"Gospodine Mlađan, vi ste ubili troje ljudi. Ubili ste curicu, ubili ste umirovljenika, ubili ste policajca na dužnosti. Dakle, vi ste pravomoćno presuđeni za tri ubojstva. Osoba koja je počinila tri ubojstva je u svakom slučaju opasna. Blago rečeno", rekao mu je Jarak.