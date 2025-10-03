Novosti
Dosje Jarak

Andrija Jarak o novoj epizodi 'Dosjea Jarak': 'On je jedan od najgorih ubojica ovih prostora, a uhićen je u Zagrebu'

Na eventu za Voyo BiH, Andrija Jarak predstavio je nove epizode dokumentarnog serijala 'Dosje Jarak'. Od 23. listopada, ekskluzivno na platformi Voyo, stiže prva epizoda 'Zver', o zloglasnom ubojici Sretku Kaliniću koji je uhićen u Zagrebu. S njime je ekskluzivno razgovarala i Marijana Čikić

RTL.hr
03.10.2025 09:30
andrija jarak dosje jarak
Stižu nove epizode 'Dosjea Jarak', a prva donosi 'Zver': 'Pomoglo je što Jarka znaju i cijene i izvan granica'

