Andrija Jarak o potresnim ubojstvima generala Koradea: 'Nikada to neću zaboraviti'

Nije lako, ali ako imate jasan cilj - a to je u našem slučaju - iz mozaika loše priče, lošeg događaja izvući nešto što će u budućnosti nekoga natjerati da razmišlja o tome tko je nešto previdio, negdje pogriješio, nije reagirao kad je trebao, onda se sve može. I naravno kad imate ovakvu ekipu pored sebe koja ništa ne propušta i ništa ne prepušta slučaju.

To je jedan od najkompleksnijih i najkompliciranijih slučajeva za koje sam na ovim prostorima čuo i koje sam pratio. Osam dana straha koji se nadvija nad Zagorjem, petero mrtvih, nemjerljivi strah od novog koraka čovjeka koji ne vlada sobom i na kraju samoubojstvo. Elementi koji bi bili previše i za film katastrofe, a zbivali su se uživo i bili su stvarni. Intrigantno je u cijeloj priči pratiti spiralu karaktera - od heroja do zločinca. Ne smijemo zaboraviti da je isti taj Ivan Korade 5. kolovoza 1995. bio heroj i razvio je hrvatsku zastavu na kninskoj tvrđavi. Nitko tada nije slutio da će nesretnih 13 godina kasnije učiniti ovako nešto. Mislim da smo uspjeli izbalansirati te dvije krajnosti u ovom dijelu našeg serijala. Pitamo se opet - tko je zakazao? Jer kako nitko ne može osporiti što je značio 1995., tako naravno nitko ne može opravdati zločine. Država se morala na neki način pobrinuti za njega. A svi su sve znali. Stručnjaci s kojima smo razgovarali donose zanimljive teze oko toga.

Za vrijeme opsadnog stanja u vrijeme ubojstava, i sami ste sudjelovali u izvještavanju, je li vas epizoda vratila u prošlost?

Kako ne? Jako živo se sjećam svega. Nikada to neću zaboraviti. Tada je, naime, u našu zemlju dolazio američki predsjednik George Bush mlađi. Paranoju sigurnosnih službi možete zamisliti.

Postoji li još strah od prezimena Korade ili je umro zajedno s generalom?

Itekako postoji. Iznenadilo me koliko. Jedna od sugovornica je odustala pričati za Dosje jer se konzultirala s obitelji i zaključila da je mudrije odustati. To poštujemo. Mislim da se u tom kraju to prezime uklesalo za vječnost s negativnim predznakom, a da ga je cijeli događaj trajno izmijenio, barem u nekom segmentu. Bili su iznenađeni, ali cijelo su vrijeme bili hrabri i profesionalni. Iako, svi smo tamo znali kako će završiti.

Kako uspijete postići da vam se sugovornici tako otvore?

Ne znam vam to reći. Mislim da je zahvalnije da o tome pričaju oni koji me promatraju. Nije mi to teško jer sam sa sugovornicima uvijek iskren i jer im je odmah jasno koja je njihova pozicija u našoj priči. Iskustvo donosi svoje. Ne šarmiramo se, da bismo se zaveli, nego si vjerujemo.

Nakon snimanja epizode o ubojstvu Ivane Hodak, rekli ste da vas ništa tako nije pogodilo u profesionalnoj karijeri. Kakve su vaše emocije dok ste radili epizodu o generalu Koradeu?

U ovakvim životnim pričama nikad nemate isti spektar emocija jer je kontekst drugačiji. Nadam se da više nikad neće biti slične priče kao što je ova o Ivani Hodak. Ovdje imate nevjericu, ljutnju, jasnu osudu događaja, ali i puno pitanja je li moralo tako biti.