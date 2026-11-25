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Andrija Jarak gostovao je u utorak navečer RTL-a Danas i otkrio je svoje dojmove sa suđenja Srđanu Mlađanu. Jarak je svjedočio na Županijskom sudu u Varaždinu i zahvaljujući upravo njegovom dokumentarnom serijalu 'Dosje Jarak' zbog svjedočenja Mlađanovog kuma Željka Bijelića, osuđeni trostruki ubojica ponovno je završio na optuženičkoj klupi.

icon-expand icon-close icon-close Andrija Jarak, Srđan Mlađan FOTO: Vjeran Žganec Rogulja - Pixsell

Osvrnuo se na riječi Mlađanovog odvjetnika koji kaže da je krenuo s projektom kako bi Mlađan što dulje ostao u Zagrebu. "Gospodin ima pravo sam osmisliti svoju obranu. Njima je ključna teza ta da smo radili emisiju da bi gospodin Mlađan ostao u zatvoru. Međutim, stvari su ovdje poprilično jasne. Na kraju svakog sudskog ročišta, predsjednik ili predsjednica Vijeća pita imaju li stranke primjedbu na zapisnik, na ono što je svjedok rekao. Gospodin odvjetnik nije imao nikakve primjedbe na moj zapisnik - mogao ih je unijeti. Onda je izašao van i rekao novinarima da sam ja na neka pitanja odgovarao da se ne sjećam ili da ne znam. A u zapisniku ništa. Imao je priliku pet minuta prije toga uložiti prigovor. Njemu je vrlo jasno da sam ja vrlo decidirano odgovarao na sva pitanja. Ne zamjeram ništa, to je njegova taktika, vjerojatno je to možda i najveći proces koji je imao u životu, pa je možda i to neko uzbuđenje. Ne znam koliko je po nekom odvjetničkom kodeksu preporučljivo govoriti nekome da ne govori istinu, bez da si uložio prigovor, ali zaboga, to je njegovo pravo. Neka se brani, ja ništa ne zamjeram.Prije svega, moram reći da je jako dobro organizirano današnje ročište u Varaždinu. Dosta ugodno sam se osjećao, iako je bilo puno specijalaca i dugih cijevi, no to je uobičajena slika kad je u pitanju ovakvo suđenje visokog rizika. S te strane sve je bilo savršeno. Optuženik ima pravo postavljati pitanja, nije me to ni na koji način iznenadilo. Njihova ključna taktika je sljedeća - pokušati diskredirati glavnog krunskog svjedoka i pokušati dokazati da smo mi radili emisiju da bi Mlađan ostao u zatvoru, što samo po sebi neću dodatno elaborirati, jer mislim da to ne zaslužuje dodatan komentar. Normalno da ima napetosti kada dolaziš, kada je toliko specijalaca i policije. Ali u samoj sudnici trudio sam se biti pristojan i fokusiran", komentirao je Jarak.

icon-expand Damira Gregoret, Mario Jurič i Andrija Jarak u RTL-u Danas FOTO: RTL

Otkrio je kako je doživio Mlađana u sudnici s obzirom na to da je osuđeni trostruki ubojica za sebe rekao da je drugačija osoba. "On se dugo i pomno pripremao za današanje svjedočenje, zato što je bilo najavljeno prije dva mjeseca. Imao je sve vrijeme svijeta da se pripremi. Imao je bilježnicu u kojoj je imao puno pitanja. Neka je i postavio, na neka sam odgovarao, na neka nisam jer predsjednica Vijeća nije dopustila. Ono što je bitno znati je da sam pozvan na okolnosti iskaza Željka Bijelića - kako sam došao do njega, što je on govorio u našoj emisiji. Ono što sam tada rekao, ponovit ću i sada. Željko Bijelić je došao k meni i rekao: 'Ja sam kriminalac, koji je 10 godina bio zatvoru. Prodavao sam isto zemljište nekolicini ljudi, radio sam lažne putovnice, pljačkao sam, krao, varao, internet prevare'. Ni u jednom trenutku nije došao i rekao da je svetac, moralist, profesor klavira koji nikad u životu nije imao ni kaznu za parking. On nije to krio. Još jedna stvar - puno ljudi traži da im se promijeni glas, blura lice, ali Bijelić je rekao da će govoriti od punim imenom i prezimenom. Tada sam ga upozorio da je sve to što govori kažnjivo, on je potpisao izjavu da je suglasan da se to emitira, i rekao da je sve to spreman ponoviti pred tijelima kaznenog progona. Dakle, stvar je jasna", ispričao je Jarak.

icon-expand Andrija Jarak u RTL-u Danas FOTO: RTL

Komentirao je njegovu taktiku. "Mislim da druge taktike ni nema. Mlađan se trudi ostaviti dojam čovjeka koji se promijenio, koji je smiren. Međutim, mi smo u emisiji donijeli pisma i dokumente, u kojima vrlo eksplicitno piše, npr. svojoj bivšoj ženi što bi joj radio. Nije termin da sada prepričavam detalje, ali imate na plaformi Voyo 'Dosje Jarak' pa gledatelji koji nisu pogledali mogu pogledati tamo. Ali, njegova taktika je legitimna i kojoj ništa ne treba zamjeriti", objasnio je Jarak.

icon-expand Andrija Jarak u RTL-u Danas FOTO: RTL