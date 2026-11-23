Andrija Jarak je četvrtu sezonu dokumentarnog serijala 'Dosje Jarak' otvorio slučajem poznatim kao 'Zločin u Drnišu' o Kristijanu Aleksiću, Marijani Sučević i Luki Milovcu te okolnostima koje povezuju njihove sudbine. Jarak je gostovao u Podcastu Inkubator i komentirao ovaj slučaj.

"To je jedna tipična hrvatska priča koja glasi ovako. Znači, Drniš nije ni Istanbul ni Berlin, Drniš je grad od 2800 stanovnika, svi sve znaju. Ja sam, nažalost, bio dolje, na moju veliku žalost, kad je nestala pokojna Antonija Bilić. Bio sam dolje mjesec dana i to sam negdje rekao, imao sam dojam da sam upoznao sve stanovnike Drniša. Znači, i socijalna služba i policija i susjedi i dobronamjerni ljudi su znali da je Kristijan Aleksić ozbiljno poremećena osoba sa ozbiljnim izljevima agresivnosti, shizofrenije i paranoje i sličnih. Mislim, tu ima i sotonizma", ispričao je.