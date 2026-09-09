Andrija Jarak svjedočit će na suđenju protiv Srđana Mlađana

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Na Županijskom sudu u Varaždinu danas je nastavljeno suđenje trostrukom ubojici Srđanu Mlađanu, optuženom da je iz Kaznionice u Lepoglavi poticao druge osobe na ubojstva te planirao otmice svjedoka i članova njihovih obitelji. Za to mu prijeti još 20 godina zatvora. Odvjetnik Srđana Mlađana, Borislav Planinc potvrdio je nakon rasprave da će Andrija Jarak svjedočiti na suđenju. Podsjetimo, zahvaljujući Dosjeu Jarak i podignuta je nova optužnica. Borislav Planinc potvrdio je za RTL da će Andrija Jarak svjedočiti na suđenje Srđanu Mlađanu.

icon-expand icon-close icon-close Andrija Jarak FOTO: RTL

"Danas je bilo čitanje dokaznih prijedloga, koje je obrana zahtijevala da se čita. To su uglavnom bili dijelovi iz osobnika svjedoka Željka Bijelića. Čitanje je bilo nešto kraće pa je bilo gotovo prije nego što smo mislili. Čitani su i neki dopisi kaznionice Lepoglava", rekao je odvjetnik. Potvrdio je da su predlagali i nove svjedoke pa dodao: "Većina dokaznih prijedloga obrane je prihvaćena. Neki manji dio nije, a za vas je najinteresantniji dio da će svjedočiti Andrija Jarak. Ročište je zakazano za 6. i 8. listopada", dodao je. Kada će točno svjedočiti Jarak, Planincu nije poznato, ali naglasio je da će najprije biti čitanje dijelova zapisa optuženika koji su u spisu.

icon-expand Srđan Mlađan FOTO: igor kralj - pixsell