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Dosje Jarak

Andrija Jarak svjedočit će na suđenju protiv Srđana Mlađana

Zahvaljujući Dosjeu Jarak i podignuta je nova optužnica

RTL.hr
09.09.2026 13:47

Na Županijskom sudu u Varaždinu danas je nastavljeno suđenje trostrukom ubojici Srđanu Mlađanu, optuženom da je iz Kaznionice u Lepoglavi poticao druge osobe na ubojstva te planirao otmice svjedoka i članova njihovih obitelji. Za to mu prijeti još 20 godina zatvora.

Odvjetnik Srđana Mlađana, Borislav Planinc potvrdio je nakon rasprave da će Andrija Jarak svjedočiti na suđenju. Podsjetimo, zahvaljujući Dosjeu Jarak i podignuta je nova optužnica. Borislav Planinc potvrdio je za RTL da će Andrija Jarak svjedočiti na suđenje Srđanu Mlađanu.

Andrija Jarak
Andrija Jarak FOTO: RTL

"Danas je bilo čitanje dokaznih prijedloga, koje je obrana zahtijevala da se čita. To su uglavnom bili dijelovi iz osobnika svjedoka Željka Bijelića. Čitanje je bilo nešto kraće pa je bilo gotovo prije nego što smo mislili. Čitani su i neki dopisi kaznionice Lepoglava", rekao je odvjetnik. Potvrdio je da su predlagali i nove svjedoke pa dodao:

"Većina dokaznih prijedloga obrane je prihvaćena. Neki manji dio nije, a za vas je najinteresantniji dio da će svjedočiti Andrija Jarak. Ročište je zakazano za 6. i 8. listopada", dodao je. Kada će točno svjedočiti Jarak, Planincu nije poznato, ali naglasio je da će najprije biti čitanje dijelova zapisa optuženika koji su u spisu.

Srđan Mlađan
Srđan Mlađan FOTO: igor kralj - pixsell

"Dijelove je čitala državna odvjetnica koje je mislila da njima odgovara, sada ćemo čitati dijelove za koje mislimo da odgovara obrani. Hoće li biti i kada će biti ispitivanje svjedoka ovisi o tome kada će ovaj dio završiti", dodao je. Napomenuo je da će svjedočiti još dva svjedoka iz Lepoglave koji su prvi primili prijave Bijelića, to bi moglo biti interesantno.

Što se tiče Bijelića, Mlađanovog kuma i bivšeg cimera, koji je iznio optužbe o njemu u Dosjeu Jarak, Planinc je objasnio da je imao ukupno oko 27 presuda. Na kraju mu je to bilo objedinjeno u 8,5 godina zatvora.

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