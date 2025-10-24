Emisije
Dosje Jarak

Andrija Jarak u RTL Direktu o 'Zveri': 'Mislim da je dobro da ljudi čuju kako razmišlja čovjek koji je ubio 13 ljudi'

Sretko Kalinić, poznatiji kao 'Zver', zloglasni je plaćeni ubojica čija je brutalnost postala sinonim za strah. On je glavna tema prve dvije epizode nove sezone serijala 'Dosje Jarak'. Kao glavni egzekutor ozloglašenog Zemunskog klana, Kalinić trenutno služi maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora zbog sudjelovanja u nizu ubojstava, otmica i atentata. Andrija Jarak detalje je otkrio Mojmiri Pastorčić u RTL Direktu.

RTL.hr
24.10.2025 09:14

Novu epizodu 'Dosjea Jarak' pogledajte odmah na platformi Voyo!

Dosje Jarak RTL Direkt Andrija Jarak Zver Sretko Kalinić
