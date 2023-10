Andrija Jarak za RTL.hr o 'Dosjeu Jarak': 'Bit će onih koji će se znojiti kada ovo budu gledali'

Prvu epizodu već su na ekskluzivnoj projekciji pogledali predstavnici vodećih medija. Reakcije su, kaže Jarak, odlične i upravo su one pokazatelj koliko su ti slučajevi intrigantni i nakon više od desetljeća što su se dogodili u Hrvatskoj. Svi oni imaju sve elemente koji se uklapaju u žanr 'true crime'- upletena je politika, kriminal, a povijest ove zemlje obilježili su, nažalost, zauvijek. Neki od njih nisu razriješeni do današnjeg dana...

"Specifičnost tog serijala je da sam ja, zajedno s mojim kolegama, a to je Dario Todorović, koautor, scenarist i redatelj i Marijana Čikić koja je istraživačka novinarka i producentica, bio neposredni akter tih događaja s novinarske strane i izvještavao sam uživo, s lica mjesta, o svim tim tragedijama koje ćemo mi objaviti. To je u neku ruku prednost jer ne moram kontaktirati Google. Često se dogodi u dokumentarnim serijalima da se autor osloni na priče svjedoke koje su dobrodošle, ali pitanje je jesu li one stoposto točne. Rekao bih da je najveća prednost u ovom serijalu gdje ja, zajedno s kolegama, pričam priču o nečemu gdje sam bio, dan, dva-tri, sedam... Uistinu donosim detalje iz prve ruke. Mislim da je to kombinacija koja će zaintrigirati gledatelje, sudeći po reakcijama dok smo snimali serijal te mailovima, pozivima i upitima... Mislim da u Hrvatskoj postoji jako veliki broj ljudi koje zanima ovo što mi radimo", rekao je Andrija Jarak.

"U ovom poslu uvijek moraš biti spreman, odnosno novinarstvo nije posao već poziv. Posao je kada radiš u uredu od osam do 16 sati. Novinarstvo je nešto drugo, posebno posao kojim sam se ja bavio, a to je uglavnom crna kronika te najveće afere, gospodarke, političke i kriminalne. To je nešto što ti uđe pod kožu i to je nešto što moraš raditi. Neizmjerno sam zahvalan Upravi i vodstvu RTL-a koje se odlučilo krenuti u jedan tako zahtjevan projekt. Ne samo zbog financija, što traži brojne resurse, već i zato što ovaj projekt radimo godinu dana i to je na komercijalnoj televiziji jako puno vremena. Ovaj serijal nije lov na gledatelje, on nije komercijalno turbo isplativ jer istraživačko novinarstvo kao takvo nije komercijalno isplativo, a ovaj serijal je premium sadržaj koji će imati svoju publiku", naglasio je Jarak.

Uz Andriju Jarka, koji je preuzeo i voditeljsku ulogu te Dario Todorović kao scenarist i redatelj. Uz njih, na 'Dosjeu Jarak' kao istraživačka novinarka radi Marijana Čikić, Lutvo Mekić direktor je fotografije, a Rudolf Sačer majstor tona. U jedinstvenu cjelinu, 'Dosje Jarak' složila je montažerka Ivana Rogić.

"Mi smo mali tim i moram reći da je najvažniji detalj da vjerujemo jedan u drugoga, znamo tko što radi, da se zna tko zove goste, dogovara lokacije i istražuje... Nas troje koji smo uži tim, kičma te redakcije i sve smo te teme zajedno dogovorili i proveli ih u djelo. Moram izdvojiti Darija Todorovića o kojem će se tek čuti. On je taj koji kadar traži tri sata, on je perfekcionist i taj će se njegov perfekcionizam vidjeti na ekranu. U tom serijalu neće biti krivog uzdaha. To je sve kombinacija impulzivnosti i temeljitosti. Ja sam emotivac impulzivni koji je cijeli život na terenu, a Dario je kreativac genijalac kojemu nikada ništa nije dobro. Kada to spojiš, onda je rezultat nešto dobro. Duboko sam uvjeren da je ovo što donosimo jedna forma koja će zaintrigirati ljude. Dobro je da se rade te priče jer su neke od njih uistinu nepovratno promijenile Hrvatsku. Bit će onih koji će se znojiti kada ovo budu gledali jer postoje ljude koji bez imalo straha i otvoreno pred javnosti govore - ja mislim da je kriv taj i taj ili ja mislim da je taj i taj mogao napraviti više. Dobro je da se priča o zločinima koji imaju oblak sumnje ili upitnik iznad sebe", rekao je.

Cijeli videointervju pogledajte u nastavku. 'Dosje Jarak' pogledajte u studenom na RTL-u.