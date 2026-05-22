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Dosje Jarak

Brutalno je ubijen, a kauč je krio stravičnu tajnu: Novu epizodu 'Dosjea Jarak' gledajte večeras na RTL-u

Novu epizodu 'Dosjea Jarak' ne propustite večeras u 21:15

RTL.hr
22.05.2026 11:00

Gledatelje večeras od 21.15 sati čeka epizoda 'Dosjea Jarak' 'Leš u kauču' koja prati slučaj Slavka Stolnika.

Peta epizoda otkriva šokantnu priču o brutalnom ubojstvu unutar vlastitog doma, gdje je tijelo Slavka Stolnika pronađeno u kauču dnevnog boravka - mjestu gdje je godinama primao pacijente. Od policijske odore do traženog umjetnika. Tako bi se mogao sažeti karijerni put Slavka Stolnika.

Slavko Stolnik, Dosje Jarak
Slavko Stolnik, Dosje Jarak FOTO: RTL

Predstavljao se i kiparom, slikarom i učenjakom. Bio je jedan od najboljih, ali i najpomaknutijih hrvatskih slikara naive. Svoja je dijela izlagao po cijeloj Jugoslaviji, san mu je bio pariški Louvre. I tada je sve krenulo nizbrdo. Iz Francuske se Stolnik vratio bez slika, novca ali i bez želje da ponovno primi kist. Odlučio je postati travar, nadriliječnik. S obzirom na to da je već bio slavan, s lakoćom je okupio veliki broj mušterija i sljedbenika koji su se mahom kleli da ih je izliječio i spasio im živote. 17. svibnja 1991. godine sve je stalo! U kauču kuće u Donjoj Voći pronađeno je tijelo Slavka Stolnika. Uslijedio je još veći šok kad je policija otkrila tko ga je, i zašto, ubio.

Ne propustite vikend uz duplu dozu 'Dosjea Jarak'! 'Leš u kauču' - petak od 21.15 sati na RTL-u, 'Pljačka stoljeća' - nedjelja od 20 sati na RTL-u!

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Dosje Jarak

Jedan od najboljih hrvatskih slikara ubijen je na surov način: Policajci su danima sjedili na kauču u kojem je bio skriven

Dosje Jarak

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