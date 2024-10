Dario Todorović za RTL.hr o novoj epizodi 'Dosjea Jarak': 'Slučaj Srđana Mlađana bilo je dosad najzahtjevnije za snimiti, bilo je puno obrata'

Za slučaj smo se pripremali kao što se pripremamo za sve druge slučajeve. Prvo smo vidjeli je li priča dovoljno jaka ili dovoljno relevantna, a ova priča zasigurno to jest. Mislim da u Hrvatskoj niti ne postoji jača priča, a gledali smo što tu zapravo ima novoga zato što želimo, čak i kod slučajeva koji su poznati, dati neki novi trenutak. I moram biti iskren i priznati da smo u prvoj sezoni razmišljali o tome da radimo ovaj slučaj. To je slučaj o kojem se već dugo zna. Novi je relativno trenutak da se oženio u zatvoru, ali ono što je ključno je to da, u trenutku kad smo snimali jednu drugu epizodu, kontaktirao nas je čovjek koji je bio prijatelj Srđana Mlađana, odnosno njegov je vjenčani kum. Popričali smo s čovjekom te je on rekao situacije koje su stvarno jako šokantne, ali i za javnost nove. Nakon istraživanja, shvatili smo kako tu zaista ima novih trenutaka koje daju novo svjetlo, a to je nešto što je nama vrlo bitno kad biramo priču.

Što očekujete od novih epizoda? Jeste li uveli nešto novo u odnosu na prvu sezonu?

Mislim da smo odličan posao napravili s prvom sezonom. To nije samo subjektivno mišljenje, već su nam to dokazale pozitivne kritike gledatelja. Bili smo odmah nominirani za prestižne nagrade. Stvarno to nismo niti očekivali tako da je to bio odličan vjetar u leđa. Ali, to je i mali pritisak. Neću reći pritisak u negativnom smislu, ali na nas da ne smijemo spuštati nivo produkcije, niti priče, niti ičega. Toga se držimo. Ljudi su zaista dobro reagirali, metrike to pokazuju, posebno na platformi kao što je Voyo. Hvala onima koji nas čekaju i dalje.

Svakoj priči pristupamo iz nule. Dakle, svaka priča nam je nova. Nemamo špranca i šablone, jer kad sam gledao slične formate, a puno sam ih gledao, odmah vidiš kad je nešto originalno, kad je nešto autentično i točno vidiš kad su stvari rađene po špranci. Želimo da svaka priča bude posebna. Međutim, postoje stvari koje jesu unificirane, a to je da, prvo i osnovno, gledatelje kroz sve slučajeve vodi Andrija Jarak. Postoje i neke tehničke stvari jer želimo da su svi sugovornici na sličan način uvedeni u priču i da ih na sličan način "zatvorimo". Želimo da na početku i oni kažu zbog čega su uopće pristali sjesti u stolac i pričati o ružnoj prošlosti. Htjeli smo da je slika i dalje na visokoj razini, uveli smo nešto malo više dramatizacija igranih scena zato što je priča to zahtijevala.

Kao što sam rekao, radimo od nule, ali nekakve temeljne stvari su slične. Tako kad netko upali epizodu 'Dosjea Jarak' i kad vidi prve kadrove, da nas može odmah prepoznati.

Jeste li imali strah da nećete izvući sve što treba od sugovornika radi osjetljivosti slučaja?

Postojao je taj strah zato što smo mi, kad smo dobili novog sugovornika koji jest ključan, koji nam donosi nove momente, trebalo je još naći sve druge sugovornike koji će svjedočiti o tome što se dogodilo i koji će dati svoje viđenje toga što se dogodilo i što će se možda nekad dogoditi u budućnosti. I dosta smo teško nalazili sugovornike tako da ni mi zapravo jedno vrijeme nismo bili sigurni. Nismo htjeli navlačiti epizodu da bude nepotpuna, ali onda, budući da smo dosta uporni, budući da je prvenstveno Andrija jako uporan, uspjeli smo. Ljudima smo u razgovorima i na sto kava na kojima su bili objasnili neke stvari i shvatili su da je važno da se priča ispriča i da su njihova svjedočanstva važna... Dalje su se stvari počele odmotavati, ali da je bilo puno izazova, stvarno je. Jako smo se namučili i dosad nas nije toliko ljudi odbilo kao u ovom slučaju. Ali opet, s druge strane, puno ljudi je pristalo, reklo da dođemo, da ih snimimo jer žele to izbaciti iz sebe.