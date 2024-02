'Dosje Jarak' donosi potresnu priču i neobjavljene snimke masovnog ubojice - generala Koradea: 'Nismo ni znali da ti materijali postoje'

"Prije svega, to je jedan od najgorih i najpoznatijih zločina u hrvatskoj povijesti. Najgorih - jer je ubijeno petero ljudi. Među njima su ubijeni i nevino dijete i njegova baka. Najpoznatiji - jer je ubojica Ivan Korade bio general Hrvatske vojske. Zapovjednik 7. gardijske brigade koja je prošla najteža ratišta tijekom Domovinskog rata. Usto, Korade je čovjek koji je 5. kolovoza 1995., sa svojim suborcima, podigao zastavu na Kninskoj tvrđavi. Svi se jako dobro sjećamo tog povijesnog trenutka. Tog je dana Korade zasigurno bio najpopularnija osoba u Hrvatskoj. Trinaest godina kasnije postao je jedan od najgorih masovnih ubojica u njezinoj povijesti", objašnjava Andrija Jarak.

Generalov zločin je te teške 2008. godine bio udarna vijest u cijeloj državi. Dugogodišnja reporterska karijeru Jarka je te 2008. godine odvela u Zagorje, gdje je potraga za generalnom Koradeom trajala čak osam dana. "Zagorjem je vladao strah. To je bio dominantan osjećaj. Jer nitko nije znao koji je njegov sljedeći korak, gdje će se pojaviti i zapucati. Ljudi su ga se bojali. Tri tisuće policajaca ga je danima tražilo. Kako su prolazili dani, tako je rasla napetost. Uz sve to, baš tih dana u službeni posjet Hrvatskoj dolazio je tadašnji američki predsjednik George Bush mlađi. Nije teško zamisliti kakva je paranoja tada vladala u sigurnosnim službama. Mi novinari smo danima bili na terenu čekajući ishod. Svi smo znali da će završiti tragično. Tako je i bilo", prisjeća se jedan od autora 'Dosjea Jarak'.

Svi su, dodaje Jarak, sve znali, no nitko nije poduzimao ništa tijekom godina koje su prethodile Koradeovom krvavom pohodu. "Da se razumijemo, Ivan Korade je nesporni ratni heroj. I to je činjenica koju mu nitko i nikad ne može oduzeti. Međutim, ta činjenica ne opravdava sve ono što je napravio nakon što su ga umirovili. Država je trebala reagirati i pobrinuti se za njega. Je li to prisilna hospitalizacija, obavezno liječenje... o tome u epizodi govore stručnjaci, svjedoci vremena. Imaju jako zanimljive teze oko toga".