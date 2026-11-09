Dosje Jarak: Imao je samo 19 godina, bio je maturant i te je večeri samo radio svoj posao

Drniš je u svibnju ove godine zavijen u crno. Devetnaestogodišnji Luka Milovac, maturant koji je radio kao dostavljač, došao je dostaviti hranu Kristijanu Aleksiću. Iz kuće se više nije vratio.

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Kristijan Aleksić usmrtio je Luku vatrenim oružjem, a nakon zločina pobjegao. Uslijedila je velika policijska potraga, a uhićen je sljedećeg dana. Grad u kojem se ljudi poznaju i u kojem su takvi prizori do tada bili gotovo nezamislivi ostao je u šoku. Od Luke su se oprostile stotine ljudi, a zbog njegove smrti održani su i prosvjedi na kojima se, uz tugu, sve glasnije tražila odgovornost institucija. No slučaj je javnost dodatno potresao kada se doznalo da Aleksiću to nije bio prvi zločin. Ranije je već bio osuđen zbog ubojstva 22-godišnje Marijane Sučević te je zbog tog i drugih kaznenih djela godinama služio zatvorsku kaznu. Na uvjetni otpust pušten je krajem 2015., nekoliko mjeseci prije isteka objedinjene kazne.

Godinama poslije ponovno je ubio

Upravo zato slučaj iz Drniša prerasta granice crne kronike i otvara puno teže pitanje: gdje završava odgovornost pojedinca, a gdje počinje odgovornost institucija i sustava koji su trebali prepoznati opasnost i reagirati? To je i jedno od ključnih pitanja kojima se bavi nova epizoda 'Dosjea Jarak'.

icon-expand icon-close icon-close Ekipa 'Dosje Jarak' FOTO: RTL

Andrija Jarak ističe kako je riječ o slučaju koji je strašan iz svakog kuta gledanja, posebno zato što su, prema informacijama kojima raspolaže ekipa emisije, nadležne institucije ranije zaprimale prijave. Svi su sve znali, nitko ništa nije poduzeo", poručuje Jarak u najavi epizode, dodajući da ekipa istražuje upravo ono pitanje koje je nakon Lukina ubojstva ostalo visjeti nad Drnišem – zašto zločin nije spriječen ako je mogao biti.

Ekskluzivno progovara Aleksićeva obitelj

'Dosje Jarak' donosi i dosad nepoznate detalje o Kristijanu Aleksiću, njegovoj prošlosti i događajima koji su prethodili ubojstvu. Pred kamerama je prvi put o njemu progovorio i njegov stric Ivica Aleksić, koji je s obitelji živio u istoj kući s Kristijanom. Njegovo svjedočanstvo Andrija Jarak opisuje kao jedan od najtežih trenutaka cijele emisije. Govori o Aleksićevu djetinjstvu i traumama, ali i o trenucima neposredno nakon pucnjave kojima je osobno svjedočio. Istraživačka novinarka Marijana Čikić otkriva kako se Aleksićev stric tijekom razgovora slomio, ali je odlučio javno progovoriti jer, kako kaže, godinama upozorava da je njegova nećaka trebalo zaustaviti. U rujnu je Kristijan Aleksić na Županijskom sudu u Šibeniku priznao krivnju za Lukino ubojstvo, a potom je nepravomoćno osuđen na 40 godina zatvora. Ipak, sudska presuda ne zatvara sva pitanja koja je ovaj slučaj otvorio.

icon-expand Andrija Jarak FOTO: RTL

Što se događalo u godinama prije zločina? Tko je znao za Aleksićevo ponašanje? Jesu li postojali trenuci u kojima su institucije mogle intervenirati? I je li smrt devetnaestogodišnjeg mladića doista bila tragedija koju nitko nije mogao predvidjeti?

Dvije žrtve. Jedan ubojica. I 32 godine između dva zločina.