Tim koji stoji iza 'Dosjea Jarak': 'Ovo je najkompleksniji izazov s kojim se možete suočiti u ovom poslu'

"Radili smo ovo četrnaest mjeseci, Dario Todorović, Marijana Čikić i ja smo , nogometnim žargonom rečeno, ostavili srce na terenu i drago mi je da je priča dobila ovakav epilog. Ovi su ljudi ubijeni u centru Zagreba, a država je rekla da ovo nije teroristički čin. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali, posebno zahvaljujem Anki i Sari Pukanić te svim ostalim sugovornicima u dokumentarnom serijalu, posebno gospdinu Faberu koji nam je jako puno pomogao savjetima i kontaktima. Naravno, hvala RTL-u, upravi RTL-a, od Željke Marijanović do Ane Bižić i Stelle Litou, predsjednice uprave, koji su nam dopustili da ovo radimo. Veliko hvala Marijani Čikić, koja je pročitala pet tisuća stranica sudskih spisa. Hvala Dariju Todoroviću, za kojeg ćete još puno čuti jer je to jedan genijalac. Gledajte RTL, uskoro krećemo s emitiranjem, nadam se da smo otvorili poglavlje zločina koji ne smiju biti zaboravljeni. Ivo Pukanić i Niko Franjić poginuli su kao novinari i ovo je najmanje što možemo napraviti", rekao je Andrija Jarak nakon projekcije.

"Rad na 'Dosjeu Jarak' bio je sve - najkompleksniji izazov s kojim se možete suočiti u ovom poslu. Ozbiljno novinarstvo, intrigantne teme, misterij stvarnih zločina. Olakšavajuća okolnost je to što sam u tim temama 'doma' i što sam sve do jednog slučaja pratio i izvještavao o njima s mjesta događaja, u realnom vremenu i trenutku. Imati priliku obraditi ih s vremenskim odmakom, vrhunskim sugovornicima, ovako dubinski daje osjećaj velikog zadovoljstva koje će, nadam se, imati i gledatelji kada nas budu pratili. Donosimo sve detalje zamršenih slagalica, a hoćemo li ih razmrsiti, saznat ćete uskoro", otkrio je Andrija Jarak o radu na dokumentarnom serijalu rađenom po najvišim produkcijskim standardima.

Dario Todorović, koji suautorski, redateljski i scenaristički potpisuje 'Dosje Jarak' već ima iskustva sa žanrom true crimea pa tako potpisuje dokumentarni film 'Zavadlav', kojeg je radio prije dvije godine. "Bio je to jako zahtjevan i emocionalno iscrpljujući projekt, no označio je novi, moderniji smjer kojim se RTL usudi ići. Ali, 'Dosje Jarak' je ipak nešto drugo. I kompleksniji i moćniji i dinamičniji i u scenarističkom i redateljskom dijelu posla. Teme nisu ništa lakše. I one su, poput krvoprolića u Splitu, teške, bolne i moćne. Ali najviše od svega - i dalje relevantne. Jako sam ponosan na to kako su priče ispričane i kako epizode na kraju izgledaju. Nadam se da će i gledatelji prepoznati da nudimo nešto posve novo na hrvatskom tržištu", otkrio je Todorović.