Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Divlje pčele Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Dosje Jarak

'Dosje Jarak' osvojio prestižnu digitalnu nagradu SoMo Borac! Javio se i Andrija Jarak

'Dosje Jarak' osvojio je prestižnu digitalnu nagradu SoMo Borac u kategoriji Best Storytelling

RTL.hr
24.10.2025 20:33

Nova sezona 'Dosjea Jarak' ponovno je otvorila ključne neriješene slučajeve hrvatske povijesti s ciljem da se potaknu institucije na djelovanje i spriječi zaborav. Pod vodstvom Andrije Jarka projekt je od početka zamišljen kao digital-first ekskluziva na Voyo platformi. Bez TV emitiranja, serijal je postao simbol novog poglavlja dokumentarnog storytellinga u Hrvatskoj, gdje digital i streaming nose društvenu promjenu, a to dokazuje i prestižna digitalna nagrada SoMo borac koju smo sada osvojili u kategoriji Best Storytelling!

Okupljenima se putem videopoziva javio i Andrija Jarak. Pozvao je sve da nakon dodjele požure na platformu Voyo i pogledaju 'Dosje Jarak'. "Bit će vam to jedna lijepa priča za laku noć", našalio se i zahvalio svima na nagradi te se ispričao kako nije mogao biti prisutan budući da snima nove epizode dokumentarnog serijala.

Dosje Jarak, Voyo tim
Dosje Jarak, Voyo tim FOTO: RTL

 'Dosje Jarak' dokazao je da dokumentarac može živjeti isključivo digitalno. Na Voyu je privukao lavinu gledatelja, što dokazuje i prva epizoda nove sezone 'Zver', dok su RTL-ovi portali i društvene mreže stvorili val rasprava, dijeljenja i komentara. Kratki rezovi i emotivne ispovijesti oblikovali su sadržaj koji je širio doseg, a TikTok je prvi put donio teme hrvatske povijesti mlađoj publici kroz formate koje prati svakodnevno.

Matej Lončarić, glavni direktor digitalnog poslovanja u CME Adria
Matej Lončarić, glavni direktor digitalnog poslovanja u CME Adria FOTO: RTL
Voyo tim
Voyo tim FOTO: RTL

Najvažniji rezultat ipak je institucionalni – nakon epizode o Srđanu Mlađanu podignuta je optužnica, čime je projekt ostvario stvarnu društvenu promjenu.

Kombinacija snažnog novinarskog imena, emotivnog storytellinga i inovativne digitalne strategije stvorila je efekt koji je teško ignorirati: 'Dosje Jarak' nije samo serijal na platformi Voyo, nego i projekt koji je pokrenuo društvenu promjenu. 

Čestitamo autorskom timu 'Dosjea Jarak' - Andriji Jarku, Dariju Todoroviću i Marijani Čikić.

Novu epizodu pogledajte odmah na platformi Voyo!

dosje jarak andrija jarak marijana čikić dario todorović
Dosje Jarak

Andrija Jarak u RTL Direktu o 'Zveri': 'Mislim da je dobro da ljudi čuju kako razmišlja čovjek koji je ubio 13 ljudi'

Moglo bi te zanimati

'Ovo je prava istraga!' Lana Biželj oduševljena novom epizodom 'Dosjea Jarak' koji ruši granice true crimea

Tko je bio najbrutalniji plaćeni ubojica Zemunskog klana? Živio je u Zagrebu, a sada prvi put govori o svemu za 'Dosje Jarak'

Ubojica Zemunskog klana novinarku 'Dosjea Jarak' u zatvoru dočekao s punim stolom: 'Pitao me što će pojesti, što ćeš popiti. Donio je kekse, čokolade, sokove...'

Arija Rizvić o novoj ulozi u seriji 'Divlje pčele': 'Baš sam sretna što imam priliku igrati jedan malo drugačiji lik, jednu tradicionalnu ženu'

Uspon i pad Zemunskog klana - najbrutalnijeg kriminalnog carstva Balkana!

Rođak glavnog egzekutora Zemunskog klana gostovao u 'Dosjeu Jarak'! Djetinjstvo proveli zajedno, a on kaže: 'Baš ništa nije dalo naslutiti da će biti ubojica'