'Dosje Jarak' osvojio prestižnu digitalnu nagradu SoMo Borac! Javio se i Andrija Jarak

Nova sezona 'Dosjea Jarak' ponovno je otvorila ključne neriješene slučajeve hrvatske povijesti s ciljem da se potaknu institucije na djelovanje i spriječi zaborav. Pod vodstvom Andrije Jarka projekt je od početka zamišljen kao digital-first ekskluziva na Voyo platformi. Bez TV emitiranja, serijal je postao simbol novog poglavlja dokumentarnog storytellinga u Hrvatskoj, gdje digital i streaming nose društvenu promjenu, a to dokazuje i prestižna digitalna nagrada SoMo borac koju smo sada osvojili u kategoriji Best Storytelling!

Okupljenima se putem videopoziva javio i Andrija Jarak. Pozvao je sve da nakon dodjele požure na platformu Voyo i pogledaju 'Dosje Jarak'. "Bit će vam to jedna lijepa priča za laku noć", našalio se i zahvalio svima na nagradi te se ispričao kako nije mogao biti prisutan budući da snima nove epizode dokumentarnog serijala.

Dosje Jarak, Voyo tim FOTO: RTL

'Dosje Jarak' dokazao je da dokumentarac može živjeti isključivo digitalno. Na Voyu je privukao lavinu gledatelja, što dokazuje i prva epizoda nove sezone 'Zver', dok su RTL-ovi portali i društvene mreže stvorili val rasprava, dijeljenja i komentara. Kratki rezovi i emotivne ispovijesti oblikovali su sadržaj koji je širio doseg, a TikTok je prvi put donio teme hrvatske povijesti mlađoj publici kroz formate koje prati svakodnevno.

Matej Lončarić, glavni direktor digitalnog poslovanja u CME Adria FOTO: RTL

Voyo tim FOTO: RTL

Najvažniji rezultat ipak je institucionalni – nakon epizode o Srđanu Mlađanu podignuta je optužnica, čime je projekt ostvario stvarnu društvenu promjenu.

