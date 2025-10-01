'Dosje Jarak' se vraća! Evo kada i gdje možete pogledati nove epizode

Autori dokumentarnog serijala 'Dosje Jarak' Andrija Jarak i Dario Todorović osam mjeseci snimali su nove epizode! Konačno gledateljima otkrivamo datume emitiranja. Istraživački tim 'Dosjea Jarak' zagrebao je duboko u podzemlje regije i rasvijetlio neke dugo čuvane tajne, a nova epizoda 'Zver' gledatelje od 23. listopada čeka na platformi Voyo!

Zločin ne poznaje granice

"Nove epizode su specifične po tome što smo se odlučili prošiti na regiju. Poglavito na Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, što je, rekao bih, jedan nepresušan bazen tema koje se tiču true crimea. Radimo jednu veliku priču iz Srbije i jednu veliku priču iz Bosne i Hercegovine, te dvije iz Hrvatske. Riječ je, rekao bih, o najgorim ubojstvima koja su se dogodila u zadnjih nekoliko desetljeća", rekao je Andrija Jarak.

O novoj epizodi hvaljenog 'Dosjea Jarak' govorio je i Dario Todorović: "Što se organiziranog kriminala tiče, on je uvijek isprepleten, za njega ne postoje niti granice, niti putovnice. Kraci zločina se protežu i preko Hrvatske, idu i u zapadnu Europu i stavili smo malo veći naglasak na to da to nisu slučajevi koji se tiču samo jedne zemlje. Slučajevi su iznimno zanimljivi, brutalni i teški."

'Dosje Jarak' samo na Voyo

Andrija Jarak, Dario Todorović i Marijana Čikić snimili su brojna svjedočanstva, pronašli razne dokumente i dokaze povezane sa slučajevima, rekonstruirali zločine... U novih pet epizoda na platformi Voyo bave se zločinima koji su potresli regiju!

Donosimo raspored!

23.10. Zver

30.10. Zver 2

20.11. Pljačka stoljeća

11.12. Sarajevski kartel

18.12. Sarajevski kartel 2

U novim epizodama ekipa 'Dosjea Jarak' bavi se i pljačkom, što smatraju da je ipak drugačije u odnosu na prijašnje teme koje su zaokupirale javnost. "Ono što me osobito veseli je da smo se u jednoj priči maknuli s teške crne kronike i bacili se na jako, jako zanimljiv slučaj koji je puno ljudi u Hrvatskoj gotovo zaboravilo. Tu smo napravili mali odmak što se tiče slike i što se tiče priče. Radili smo jednu intrigantnu priču o zločinu u kulturi. Prema nama, to je priča koja zaslužuje posebnu ekranizaciju, koja je dostojna i najvećih platforma na svijetu. Jer je to priča koja se mogla dogoditi iu Francuskoj, i u Belgiji, Australiji. Svejedno bi bila jednako zanimljjiva", rekao je Dario Todorović.

Visoki standardi produkcije

Ekipa serijala definitivno je podigla true-crime dokumentarce na višu razinu, a to je svakako standard i u novim epizodama.

"Koncept je isti: visoki standardi produkcije, relevantni sugovornici, provjeravanje apsolutno svih podataka i informacija. I naravno, trudimo se da u svakoj emisiji donesemo nešto novo, relevantno, zanimljivo i ozbiljno kao što je to bio slučaj u prethodnih nekoliko epizoda. "Dosje Jarak" ide zacrtanim kursom i gledatelje očekuje puno zanimljivih stvari", naglasio je Andrija.

