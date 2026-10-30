'Dosje Jarak' se vraća! Nove epizode donose zločine koji su šokirali Hrvatsku

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Andrija Jarak i Dario Todorović ponovno donose potresne slučajeve iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, otkrivajući dosad nepoznate detalje, svjedočanstva i okolnosti zločina koji su ostavili dubok trag u javnosti. Pred gledateljima su nove uznemirujuće priče, teška svjedočanstva i brojna pitanja na koja se još uvijek traže odgovori. Nova sezona 'Dosjea Jarak' bavi se zločinima koji su potresli regiju, ali i okolnostima koje su im prethodile te mogućim propustima nadležnih institucija.

icon-expand icon-close icon-close Ekipa 'Dosje Jarak' FOTO: RTL

Sezonu otvara slučaj koji je zgrozio Hrvatsku. Riječ je o stravičnom ubojstvu u Drnišu, gdje je Kristijan Aleksić vatrenim oružjem usmrtio mladića koji mu je došao dostaviti pizzu. Ekipa 'Dosjea Jarak' istražuje što je prethodilo tragediji i je li se zločin mogao spriječiti. "Svi su sve znali, nitko ništa nije poduzeo", ističe Andrija Jarak, upozoravajući na pitanje odgovornosti institucija koje su, prema njegovim riječima, zaprimale prijave, ali nisu reagirale.

icon-expand Andrija Jarak FOTO: RTL