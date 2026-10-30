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Dosje Jarak

'Dosje Jarak' se vraća! Nove epizode donose zločine koji su šokirali Hrvatsku

Nova sezona dokumentarnog true crime serijala 'Dosje Jarak' stiže na platformu Voyo 12. studenog!

RTL.hr
30.10.2026 16:12

Andrija Jarak i Dario Todorović ponovno donose potresne slučajeve iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, otkrivajući dosad nepoznate detalje, svjedočanstva i okolnosti zločina koji su ostavili dubok trag u javnosti.

Pred gledateljima su nove uznemirujuće priče, teška svjedočanstva i brojna pitanja na koja se još uvijek traže odgovori. Nova sezona 'Dosjea Jarak' bavi se zločinima koji su potresli regiju, ali i okolnostima koje su im prethodile te mogućim propustima nadležnih institucija.

Ekipa 'Dosje Jarak'
Ekipa 'Dosje Jarak' FOTO: RTL

Sezonu otvara slučaj koji je zgrozio Hrvatsku. Riječ je o stravičnom ubojstvu u Drnišu, gdje je Kristijan Aleksić vatrenim oružjem usmrtio mladića koji mu je došao dostaviti pizzu. Ekipa 'Dosjea Jarak' istražuje što je prethodilo tragediji i je li se zločin mogao spriječiti.

"Svi su sve znali, nitko ništa nije poduzeo", ističe Andrija Jarak, upozoravajući na pitanje odgovornosti institucija koje su, prema njegovim riječima, zaprimale prijave, ali nisu reagirale.

Andrija Jarak
Andrija Jarak FOTO: RTL

Nove epizode gledatelje vode i u Bosnu i Hercegovinu, gdje ekipa istražuje slučajeve Fikreta Hadžića Hadžije i Edina Gačića. Uz dosad nepoznate informacije i ekskluzivne sugovornike, donose i snimke s autentičnih lokacija, uključujući Kazneno-popravni zavod Zenica.

Što se krije iza zločina koji su šokirali javnost? Jesu li se neke tragedije mogle spriječiti i tko za njih snosi odgovornost?

Pogledajte najavu nove sezone 'Dosjea Jarak' i doznajte kakve vas priče očekuju!

Nove epizode 'Dosje Jarak' pratite od četvrtka, 12. studenog, ekskluzivno na platformi Voyo!

dosje jarak voyo
Dosje Jarak

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