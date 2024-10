'Dosje Jarak' se vratio na platformu Voyo i donosi priču o najstrašnijem ubojici u povijesti Hrvatske!

Prva epizoda, koja je dostupna na platformi Voyo , donosi priču o najstrašnijem maloljetnom ubojici u povijesti Hrvatske - Srđanu Mlađanu. 'Dosje Jarak' priču o Srđanu Mlađanu donosi u dva nastavka. U krvavom pohodu početkom 1998. godine maloljetni ubojica lišio je života vršnjakinju Elizabetu Šubić i umirovljenika Petra Jančića. Nekoliko mjeseci kasnije je uhićen i osuđen za ubojstva, no zbog dobrog vladanja odobreni su mu vikendi na slobodi. Tijekom slobodnog vikenda, tada 20-godišnji Mlađan 2002. godine izvršava pljačku banke, ubija policajca Milenka Vranjkovića Kinga, otima troje ljudi u njihovom stanu te izaziva opsadno stanje u Zagrebu. Policajci i novinari koji su svjedočili i sudjelovali u predaji Srđana Mlađana govore u novim epizodama Dosjea Jarak' o svemu što je prethodilo, ali i uslijedilo nakon krvavog Mlađanovog pira.

"Pratio sam taj zločin prije 30 godina. Po mojem mišljenju, Srđan Mlađan je najgori zločin koji se ikad dogodio jer je riječ o tri apsolutno nevine žrtve, ali taj slučaj otvara bezbrojna pitanja. Što ako? Što, kad i gdje? Gledatelje će to svakako zanimati. Crnu kroniku je jako teško raditi zato što živimo u vremenima kad se dokumentarcima nazivaju i emisije o specijalitetima, a to je dosta zahtjevna forma. Ovo je najteži mogući put jer moraš prvo dobiti ljude. Onda kad ih dobiješ, moraš ih 'natjerati' ili privoliti da pričaju o svojim tragedijama koji su im obilježili cijeli život. Smatram da je to jedna forma koja je dosta teška i zbog toga dosta ljudi nestrpljivo u smislu da ispituju kada će izaći nova epizoda", ispričao je Andrija Jarak za RTL.hr.