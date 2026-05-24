'Dosje Jarak' večeras na RTL-u donosi šokantnu priču o hrvatskoj pljački stoljeća

Mali dio ukradenih knjiga, izrezanih grafika i karata vraćen je otkako ih je osamdesetih godina otuđio Aleksandar Milles. Sa svega 18 godina, Milles je bio mozak operacije u kojoj je tijekom pet godina otuđeno iz NSB-a i Metropolitane nezamislivo kulturno blago. "Nažalost, slobodno možemo konstatirati kako se najveći dio izgubljenog blaga nikad neće pronaći. Od preko tisuću ukradenih knjiga, izrezanih grafika i karata, starih i po pola tisućljeća, vraćen je tek mali dio. Također, mnogo je šarenih slika Slavka Stolnika i dalje na nepoznatim lokacijama. Moguće je da su neke od njih i uništene", jasan je Andrija Jarak.

Suautor 'Dosjea Jarak', Dario Todorović, dodaje da je šteta nemjerljiva. "Mislim da to sve dodatno daje na vrijednosti onim rijetkim knjigama i onim rijetkim slikama koje se nekako uspiju pronaći. Ukradeni novac se uvijek može ponovno otisnuti, ali uništeno unikatno djelo čijeg autora više nema, više se nikad ne može duplicirati", dodao je Dario.

"Od sugovornika je najteže bilo sve dogovoriti s velečasnim Vladimirom Magićem, čovjekom koji je prvi otkrio nezamislivu pljačku u tadašnjoj NSB i Metropolitani. Čovjek ne posjeduje i ne želi posjedovati mobitel i bilo je jako teško pronaći ga u pravo vrijeme na pravom mjestu, nagovoriti ga na sudjelovanje, zatim dogovoriti sve detalje oko snimanja. Do trenutka kad se pojavio i sjeo ispred naših kamera, nisam bio siguran u to ide li sve prema planu. Ali kad su se kamere upalile i kad je čovjek krenuo pričati o detaljima koje zna jedino on, odmah su nam sve dileme nestale i bili smo svjesni kako snimamo vrhunsku priču", nadovezuje se Todorović.

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