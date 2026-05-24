Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Dosje Jarak

'Dosje Jarak' večeras na RTL-u donosi šokantnu priču o hrvatskoj pljački stoljeća

Novu epizodu dokumentarnog true crime serijala 'Dosje Jarak' pogledajte večeras na RTL-u

RTL.hr
24.05.2026 10:00

Na RTL-u gledateljima stiže još jedna epizoda 'Dosjea Jarak' 'Pljačka stoljeća'. Iznimno zahtjevna epizoda prati nedjela Aleksandra Millesa i nezamislivu pljačku NSB-a i Metropolitane.

Mali dio ukradenih knjiga, izrezanih grafika i karata vraćen je otkako ih je osamdesetih godina otuđio Aleksandar Milles. Sa svega 18 godina, Milles je bio mozak operacije u kojoj je tijekom pet godina otuđeno iz NSB-a i Metropolitane nezamislivo kulturno blago. "Nažalost, slobodno možemo konstatirati kako se najveći dio izgubljenog blaga nikad neće pronaći. Od preko tisuću ukradenih knjiga, izrezanih grafika i karata, starih i po pola tisućljeća, vraćen je tek mali dio. Također, mnogo je šarenih slika Slavka Stolnika i dalje na nepoznatim lokacijama. Moguće je da su neke od njih i uništene", jasan je Andrija Jarak.

Dosje Jarak
Dosje Jarak FOTO: RTL

Suautor 'Dosjea Jarak', Dario Todorović, dodaje da je šteta nemjerljiva. "Mislim da to sve dodatno daje na vrijednosti onim rijetkim knjigama i onim rijetkim slikama koje se nekako uspiju pronaći. Ukradeni novac se uvijek može ponovno otisnuti, ali uništeno unikatno djelo čijeg autora više nema, više se nikad ne može duplicirati", dodao je Dario.

"Od sugovornika je najteže bilo sve dogovoriti s velečasnim Vladimirom Magićem, čovjekom koji je prvi otkrio nezamislivu pljačku u tadašnjoj NSB i Metropolitani. Čovjek ne posjeduje i ne želi posjedovati mobitel i bilo je jako teško pronaći ga u pravo vrijeme na pravom mjestu, nagovoriti ga na sudjelovanje, zatim dogovoriti sve detalje oko snimanja. Do trenutka kad se pojavio i sjeo ispred naših kamera, nisam bio siguran u to ide li sve prema planu. Ali kad su se kamere upalile i kad je čovjek krenuo pričati o detaljima koje zna jedino on, odmah su nam sve dileme nestale i bili smo svjesni kako snimamo vrhunsku priču", nadovezuje se Todorović.

'Dosje Jarak' ne propustite na platformi Voyo

dosje jarak andrija jarak pljačka stoljeća
Dosje Jarak

Ispovijest čovjeka koji je otkrio pljačku stoljeća za 'Dosje Jarak': 'Bio je to čin dubokog svetogrđa'

Dosje Jarak

Strašno ubojstvo i velika krađa! 'Leš u kauču' intrigantna je nova epizoda 'Dosjea Jarak': 'Slikar Slavko Stolnik bio je prava zagonetka'

Moglo bi te zanimati

Andrija Jarak u RTL Direktu osudio zakazivanje sustava i upozorava: 'Svi vi koji ste protiv, pogledajte u oči roditelje malog djeteta'

Andrija Jarak u RTL Direktu oštro o ubojstvu u Drnišu: 'Kakvi hitni timovi? Donesite zakon i kaznu od 40 godina!'

Dupla doza 'Dosjea Jarak'! Frapantna 'Pljačka stoljeća' prati krađu građe iz NSB-a, a 'Leš u kauču' tešku sudbinu slavnog slikara Slavka Stolnika

Ispovijest kćeri žrtve trovača iz Plaškog u 'Dosjeu Jarak': 'Moj otac je bio najbolji na svijetu. Nije ovo zaslužio...'

Oni su možda najveći serijski ubojice koje je Hrvatska imala: Žrtve nisu ni slutile što im se sprema

Plaški trovači trovali su ljude i iza sebe ostavljali tragedije! 'Dosje Jarak' donosi priču o ljubavnom paru koji je brutalno ubijao

Pročitaj na Net.hr
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'
Samo dan nakon 35. rođendana umrla glumica najpoznatija po ulozi u seriji 'Mostovi života'
Dora Šitum uoči dolaska sinčića: 'Arian će biti na porodu, a naša Alka jedva čeka postati baka'
Na svoj 73. rođendan Meri Cetinić objavila dirljivu snimku s Oliverom: 'Ova naša vječna…'
Petar Pereža debitirao na RTL-u: Emotivan trenutak na kraju emisije sve je raznježio
Baš je lijepo vidjeti ih ovako opuštene: Ovako izgleda predah za zgodne igrače Portugala
Suzana Mančić ništa neće naslijediti od muža milijunaša: 'Grci imaju poseban mentalitet '
Otkazao koncert zbog bolesti pa pravac na utakmicu: Rod Stewart vatreno navijao s tribina
Ležeran, mladolik: Ricky Martin stigao u Beograd! Kako s 54 godine izgleda ovako?