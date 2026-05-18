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Dosje Jarak

Dupla doza 'Dosjea Jarak'! Frapantna 'Pljačka stoljeća' prati krađu građe iz NSB-a, a 'Leš u kauču' tešku sudbinu slavnog slikara Slavka Stolnika

Dupla doza dokumentarnog true crime serijala 'Dosje Jarak' stiže na RTL za vikend - 22. i 24. svibnja

RTL.hr
18.05.2026 16:51

Dok u petak gledatelje od 21.15 sati čeka epizoda 'Leš u kauču' koja prati slučaj Slavka Stolnika, u nedjelju, uoči 'Formule na RTL-u', od 20 sati na RTL-u stiže gledateljima epizoda 'Pljačka stoljeća'. Iznimno zahtjevna epizoda prati nedjela Aleksandra Millesa i nezamislivu pljačku NSB-a i Metropolitane.

Mali dio ukradenih knjiga, izrezanih grafika i karata vraćen je otkako ih je osamdesetih godina otuđio Aleksandar Milles. Sa svega 18 godina, Milles je bio mozak operacije u kojoj je tijekom pet godina otuđeno iz NSB-a i Metropolitane nezamislivo kulturno blago. "Nažalost, slobodno možemo konstatirati kako se najveći dio izgubljenog blaga nikad neće pronaći. Od preko tisuću ukradenih knjiga, izrezanih grafika i karata, starih i po pola tisućljeća, vraćen je tek mali dio. Također, mnogo je šarenih slika Slavka Stolnika i dalje na nepoznatim lokacijama. Moguće je da su neke od njih i uništene", jasan je Andrija Jarak.

Andrija Jarak i Dario Todorović
Andrija Jarak i Dario Todorović FOTO: RTL

Suautor 'Dosjea Jarak', Dario Todorović, dodaje da je šteta nemjerljiva. "Mislim da to sve dodatno daje na vrijednosti onim rijetkim knjigama i onim rijetkim slikama koje se nekako uspiju pronaći. Ukradeni novac se uvijek može ponovno otisnuti, ali uništeno unikatno djelo čijeg autora više nema, više se nikad ne može duplicirati", dodao je Dario.

Andrija Jarak i Dario Todorović
Andrija Jarak i Dario Todorović FOTO: RTL

Unatoč protoku vremena u oba slučaja, Jarak i Todorović uspjeli su sa svojom ekipom donijeti vrhunski televizijski sadržaj. "Moramo zahvaliti varaždinskoj policiji čiji su se djelatnici jako potrudili da duboko u skladištu pronađu arhivske snimke i digitaliziraju ih. U izradi 'Pljačke stoljeća', pomogli su nam djelatnici današnje Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a ogromno hvala moramo reći ravnatelju Državnog arhiva koji nam je omogućio snimanje u autentičnoj zgradi u kojoj se pljačka događala. Sve to nam je jako olakšalo proces izrade koji nikad nije ni lak ni kratkotrajan", priča Jarak.

Andrija Jarak i Dario Todorović
Andrija Jarak i Dario Todorović FOTO: RTL

"Od sugovornika je najteže bilo sve dogovoriti s velečasnim Vladimirom Magićem, čovjekom koji je prvi otkrio nezamislivu pljačku u tadašnjoj NSB i Metropolitani. Čovjek ne posjeduje i ne želi posjedovati mobitel i bilo je jako teško pronaći ga u pravo vrijeme na pravom mjestu, nagovoriti ga na sudjelovanje, zatim dogovoriti sve detalje oko snimanja. Do trenutka kad se pojavio i sjeo ispred naših kamera, nisam bio siguran u to ide li sve prema planu. Ali kad su se kamere upalile i kad je čovjek krenuo pričati o detaljima koje zna jedino on, odmah su nam sve dileme nestale i bili smo svjesni kako snimamo vrhunsku priču", nadovezuje se Todorović.

Andrija Jarak
Andrija Jarak FOTO: RTL

Obje epizode koje gledatelje RTL-a očekuju tijekom vikenda povezuje gubitak. "Nakon ubojstva Slavka Stolnika, pokradene su mnoge njegove slike, dok su iz Nacionalne i sveučilišne biblioteke pokradene neprocjenjivo vrijedne knjige. Zbog toga se razmjeri zločina u oba slučaja osjećaju i danas i zbog toga su obje priče i danas, mnogo godina kasnije, još uvijek relevantne", zaključuje Dario Todorović.

Ne propustite vikend uz duplu dozu 'Dosjea Jarak'! 'Leš u kauču' - petak od 21.15 sati na RTL-u, 'Pljačka stoljeća' - nedjelja od 20 sati na RTL-u!

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