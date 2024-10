EKSKLUZIVNO Andrija Jarak o najstrašnijem ubojici u povijesti Hrvatske - Srđanu Mlađanu: 'Svi se pitaju što će se dogoditi kada izađe na slobodu'

Pratio sam taj zločin prije 30 godina. Po mojem mišljenju, Srđan Mlađan je najgori zločin koji se ikad dogodio jer je riječ o tri apsolutno nevine žrtve, ali taj slučaj otvara bezbrojna pitanja. Što ako? Što, kad i gdje? Gledatelje će to svakako zanimati. Crnu kroniku je jako teško raditi zato što živimo u vremenima kad se dokumentarcima nazivaju i emisije o specijalitetima, a to je dosta zahtjevna forma. Ovo je najteži mogući put jer moraš prvo dobiti ljude. Onda kad ih dobiješ, moraš ih "natjerati" ili privoliti da pričaju o svojim tragedijama koji su im obilježili cijeli život. Smatram da je to jedna forma koja je dosta teška i zbog toga dosta ljudi nestrpljivo u smislu da ispituju kada će izaći nova epizoda.

Postoje tehničke zakonitosti koje nama ne dopuštaju da štancamo te emisije, kao što se štancaju neke druge. Uz dobar vjetar u leđa treba ti minimalno tri mjeseca. Prvo moraš selektirati temu, onda moraš vidjeti koga možeš dobiti. Veliki problem su sugovornici. Problem su snimke zato što se to događalo početkom ovog tisućljeća kad je bila samo jedna televizija, kad nije bilo društvenih mreža i ako je bilo koji zločin koji je stariji od 15 ili 20 godina, stvori ti se problem u smislu pronalaženja snimki. Moraš imati autentične snimke i onda je najveći trik, a tu je Dario nepobjediv, rekao bih, znanje i umijeće kako nadomjestiti sliku koju nemaš. Izbjegavamo rekonstrukciju jer to se u pravilu pretvori u neku lošu glumu. Radimo takozvane scene, subjektivne kadrove gdje Dario i Lutvo Mekić, kao direktor fotografije, u jednom popodnevu možda uspiju snimiti tri takve scene, i to ako je sve kako treba. To nam je najizazovnije. Ali, i kada dobiješ sve to, moraš slušati ljude koji ti pričaju o stvarima koji su nepovratno promijenile njihove živote i moraš se nositi s time i moraš razmišljati kako donijeti to na ekran da nikoga ne povrijediš. To je dosta teško.

Što biste istaknuli u epizodi o Srđanu Mlađanu?



Ovo je istiniti događaj. Ovdje nema fikcije. U svakoj epizodi ima nešto novo. U svakoj epizodi ima nešto ekskluzivno. Naravno, stvar je u oku promatrača. Ti 'light' dokumentarci su nam veliki problem zato što se ljudi moraju napraviti jasnu distinkciju da je 'true crime' nešto što radiš po činjenicama. Ne možeš reći da je Mlađan ubio petero ljudi ako ih je ubio troje. Moraš se držati sudskih spisa, moraš provjeriti svaku informaciju i tu velika zahvala ide našim kolegicama Marijani i Karli koje su pročitale, rekao bih, minimalno par stotina sudskih spisa i provjeravale su svaku informaciju pet puta. Naravno da to bude puno spina. Naravno da se uvijek jave neki ljudi, i to nakon emitiranja i komentiraju da što ih nisam nazvao, da, primjerice, znaju tko je ubio Pukanića, tko je dao pištolj Srđanu Mlađanu, tko je ubio Ivanu Hodak. To su, ja ih zovem, režiseri opće prakse. A kad mi tražimo, a svi znaju da radimo, jako malo ljudi pristane govoriti o tome.

'Srđan Mlađan - rođeni ubojica' podijeljen je u dvije epizode. Zašto ste to tako odlučili?

Nakon intervjua s glavnim likom ove priče, zaključio sam da bi trebali imati dvije epizode, a Dario se nakon nekog vremena složio. Kao sugovornike smo zvali okvirno 30-40 ljudi. Od toga mi se više od polovice zahvalilo. Ja to razumijem, razumijem nelagodu, razumijem strah jer ljudi koji su tada bili specijalci, koji su bili svjedoci vremena, danas žive druge živote. Čovjek jednostavno kaže - ja to ne želim. Ne zamjeram ljudima koji nisu pristali. Ono što je meni bilo čudno je to da je bilo nekoliko ljudi za koje sam bio sto posto siguran da će pričati i to pod punim identitetom, imenom i prezimenom. Međutim, nisu, ali ostavljam mogućnost da ljudi imaju svoje razloge i to im ne treba zamjerati. Možda i ja ne bih htio pričati o nekim događajima kojima sam svjedočio u svojoj karijeri, ali to je jedan indikator koji jasno pokazuje da je ovo priča od koje puno ljudi zazire. Zato što ova priča ima jednu ekstenziju, a ta ekstenzija je ono što će se dogoditi za dvije, tri ili pet godina kad ta osoba izađe na slobodu. Nakon skoro 30, točnije 29 godina zatvora. I ta ekstenzija je nešto s čime se mi jako intenzivno bavimo u emisiji i osim kronologije zločina mislim da smo veliku pažnju posvetili i tome što sve nosi i kakve rizike nosi izlazak Srđana Mlađana na slobodu koji će se neminovno dogoditi kad tad.