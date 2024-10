Ekskluzivno na platformi Voyo! 'Dosje Jarak' se vraća s novim epizodama – prve prate jedan od najpotresnijih zločina u povijesti Hrvatske

"Veseli me to što donosimo i priče koje medijski nisu bile osobito praćene, a zaslužile su biti. Nadam se da će Dosje Jarak otpuhati prašinu s njih, a možda i potaknuti da se neki neriješeni slučajevi jednom zauvijek i riješe", ističe Todorović. "Temeljni postulati koje smo si zadali su ostali isti. Priča i dalje mora biti snažna, društveno važna i emotivna. Idealno je ako je to nešto osjećaj neizvjesnosti i relevantnosti koja nije prestala. Ili da slučaj nije do kraja riješen ili da je riješen, ali je u zraku ostalo previše neodgovorenih pitanja. Na neke od njih smo pokušali dati odgovore koje nam omogućuje i vremenski odmak, ali i kopanje dublje nego što se to moglo kad je slučaj bio još svjež. Uz Andriju Jarka, i naše istraživačke novinarke Marijanu Čikić i Karlu Vidović kopaju stvarno duboko", dodaje scenarist i redatelj 'Dosjea Jarak'.

Prva epizoda će donijeti niz novih detalja i otvoriti neka nova pitanja o zločinima koje počinio Mlađan. "Bavimo se Mlađanovim ponašanjem u zatvoru, donosimo iskaze ljudi koji su bili s njime. Puno se toga u međuvremenu dogodilo. Nažalost, ostala je samo nepromijenjena činjenica da je troje nevinih ljudi izgubilo život u jednom suludom pohodu čovjeka koji nije imao nikakav razlog za to. Uostalom i sam je to nekoliko puta naglasio tijekom svojih pojavljivanja na sudu. No, za više detalja treba pričekati emitiranje emisije. Tad će, nadam se, puno toga biti jasnije", otkrio je Jarak.

"Začudila me jedna stvar ostala potpuno ista od 1998. godine do danas - a to je emocija. I dalje je jednako jaka i vidjeli smo i osjetili kod sugovornika da tugu vrijeme nije uspjelo ublažiti. Kad vidiš odrasle ljude koji se iskreno raspadaju pred kamerom, kad osjetiš svaki njihov trzaj u glasu, svaki udah, kad vidiš koliko se bore s emocijama kako bi uspjeli ispričati ne samo svoju, već i priču o svojim voljenima, to je nešto što trajno dira i sve nas u timu", dodao je Todorović.

Pronaći svjedoke vremena, sudionike, ali i neka nova saznanja - izazovi su to s kojima se ekipa 'Dosjea Jarak' nosila tijekom stvaranja ovog jedinstvenog dokumentarnog serijala. "Znali smo, a to je i prva sezona potvrdila, da je teško naći sugovornika o mučnim zločinima koji su potresli Hrvatsku. No, u slučaju Mlađan se dogodilo da nam je velika većina gostiju ljubazno zahvalila na pozivu. Ne samo članovi obitelji žrtava, susjedi i prijatelji, nego i prekaljeni policijski i vojni specijalci nisu htjeli govoriti o ovom slučaju. Teško mi je proniknuti u stvarne razloge, no strah mi je prva asocijacija. Bilo je naravno i onih koji su pristali govoriti, a bili su neposredni sudionici tih nemilih događaja. Hvala im na tome. Na spremnosti da otvoreno pričaju pred kamerama, ali i zbog toga šo su spoznali da postoje događaji koje vrijedi zabilježiti. Slučaj Mlađan to svakako jest. Da se nikad i nikome ne ponovi. Osobito ne u državi članici Europske unije", zaključuje Jarak.

Ne propustite – nove epizode 'Dosjea Jarak' stižu ekskluzivno na platformu Voyo od 28. listopada!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'DOSJEA JARAK':