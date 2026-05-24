EKSKLUZIVNO NA VOYO: Nikad viđena epizoda 'Dosjea Jarak' otkriva šokantnu priču o brutalnim ubojstvima Šime Medanića

U bonus epizodi Dosje Jarak' koja je dostupna na platformi Voyo, Andrija Jarak i njegov tim istražuju jedan od najpoznatijih slučajeva hrvatske crne kronike. Tko je Šime Medanić i kako je njegovo ime povezano s naručenim ubojstvima bivšeg ministra turizma Antona Marčela Popovića i njegove sestre Slavice Medanić?