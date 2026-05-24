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Dosje Jarak

EKSKLUZIVNO NA VOYO: Nikad viđena epizoda 'Dosjea Jarak' otkriva šokantnu priču o brutalnim ubojstvima Šime Medanića

U bonus epizodi Dosje Jarak' koja je dostupna na platformi Voyo, Andrija Jarak i njegov tim istražuju jedan od najpoznatijih slučajeva hrvatske crne kronike. Tko je Šime Medanić i kako je njegovo ime povezano s naručenim ubojstvima bivšeg ministra turizma Antona Marčela Popovića i njegove sestre Slavice Medanić?

RTL.hr
24.05.2026 22:00

Bonus epizodu 'Dosjea Jarak' pogledajte eksluzivno na platformi Voyo

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Dosje Jarak

'Dosje Jarak' otkriva šokantnu priču: Kako je Šime Medanić naručio ubojstvo ministra, a potom i vlastite sestre

Dosje Jarak

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