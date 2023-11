EKSKLUZIVNO Prvu epizodu true crime serijala 'Dosje Jarak' pogledajte odmah na platformi Voyo!

"Specifičnost tog serijala je da sam ja, zajedno s mojim kolegama, a to je Dario Todorović, koautor, scenarist i redatelj i Marijana Čikić koja je istraživačka novinarka i producentica, bio neposredni akter tih događaja s novinarske strane i izvještavao sam uživo, s lica mjesta, o svim tim tragedijama koje ćemo mi objaviti. To je u neku ruku prednost jer ne moram kontaktirati Google. Često se dogodi u dokumentarnim serijalima da se autor osloni na priče svjedoke koje su dobrodošle, ali pitanje je jesu li one stoposto točne. Rekao bih da je najveća prednost u ovom serijalu gdje ja, zajedno s kolegama, pričam priču o nečemu gdje sam bio, dan, dva-tri, sedam... Uistinu donosim detalje iz prve ruke. Mislim da je to kombinacija koja će zaintrigirati gledatelje, sudeći po reakcijama dok smo snimali serijal te mailovima, pozivima i upitima... Mislim da u Hrvatskoj postoji jako veliki broj ljudi koje zanima ovo što mi radimo", rekao je Jarak.

