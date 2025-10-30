Emisije
Dosje Jarak

EKSKLUZIVNO Sretko Kalinić 'Zver' za 'Dosje Jarak' otkrio je li sudjelovao u atentatu na premijera Zorana Đinđića

Što Sretko Kalinić Zver u intervjuu novinarki 'Dosjea Jarak' Marijani Čikić kaže o ubojstvu na srbijanskog premijera Zorana Đinđića? Doznajte na platformi Voyo!

30.10.2025 15:18

U novoj epizodi popularnog dokumentarnog serijala 'Dosje Jarak', Andrija Jarak bavi se profilom jednog od najokrutnijih kriminalaca s ovih prostora - Sretkom Kalinićem. Poznat po nadimcima 'Zver' i 'Beli', Kalinić je bio ključna figura zloglasnog Zemunskog klana, a njegova kriminalna karijera ostavila je krvavi trag diljem regije. 

Glavni egzekutor najmoćnije kriminalne skupine

Sretko Kalinić nije bio samo član, već jedan od glavnih egzekutora Zemunskog klana, organizacije koja je u svoje vrijeme slovila za najmoćniju zločinačku skupinu na području jugoistočne Europe. Njegova uloga bila je jasna: izvršavanje najbrutalnijih zadataka, uključujući niz ubojstava i otmica koje su klanu osigurale reputaciju utemeljenu na strahu i nedodirljivosti. Upravo zbog te nemilosrdnosti zaradio je nadimak 'Zver'. 

Andrija Jarak i Marijana Čikić, Dosje Jarak
Andrija Jarak i Marijana Čikić, Dosje Jarak FOTO: RTL

Njegova djela obuhvaćala su likvidacije i otmice, a u hijerarhiji klana zauzimao je mjesto čovjeka za najprljavije poslove, što ga je učinilo jednim od najtraženijih bjegunaca nakon raspada organizacije.

Sto pet godina zatvora i zakonska ograničenja

Pravosudni epilog Kalinićeve karijere jednako je zapanjujući kao i njegova djela. Osuđen je na 40 godina zatvora zbog sudjelovanja u ubojstvu premijera Đinđića te niza drugih teških kaznenih djela. Kada se zbroje sve presude, njegova ukupna kazna doseže nevjerojatnih 105 godina. No, neka od tih ubojstava on osporava...

Sretko Kalinić Zver
Sretko Kalinić Zver FOTO: RTL

"Moja uloga u ubojstvu Zorana Đinđića je nikakva. Baš nikakva. Nisam učesnik u tome. Svjedok postoji da nisam bio. Bio sam udaljen minimalno tri kilometra od te ulice", rekao je Kalinić i otkrio još detalja o tome što ekskluzivno možete pogledati u novoj epizodi 'Dosjea Jarak'. 

Cijeli intervju s najbrutalnijim ubojicom Zemunskog klana, Sretkom Kalinićem Zverom, pogledajte u 'Dosjeu Jarak', samo na Voyo!

Ne propustite intervju sa zloglasnim ubojicom Zemunskog klana u 'Dosjeu Jarak': 'Nemam se za što kajati'

