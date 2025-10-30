EKSKLUZIVNO Sretko Kalinić 'Zver' za 'Dosje Jarak' otkrio je li sudjelovao u atentatu na premijera Zorana Đinđića

U novoj epizodi popularnog dokumentarnog serijala 'Dosje Jarak' , Andrija Jarak bavi se profilom jednog od najokrutnijih kriminalaca s ovih prostora - Sretkom Kalinićem . Poznat po nadimcima ' Zver ' i 'Beli', Kalinić je bio ključna figura zloglasnog Zemunskog klana, a njegova kriminalna karijera ostavila je krvavi trag diljem regije.

Sretko Kalinić nije bio samo član, već jedan od glavnih egzekutora Zemunskog klana, organizacije koja je u svoje vrijeme slovila za najmoćniju zločinačku skupinu na području jugoistočne Europe. Njegova uloga bila je jasna: izvršavanje najbrutalnijih zadataka, uključujući niz ubojstava i otmica koje su klanu osigurale reputaciju utemeljenu na strahu i nedodirljivosti. Upravo zbog te nemilosrdnosti zaradio je nadimak 'Zver'.

Njegova djela obuhvaćala su likvidacije i otmice, a u hijerarhiji klana zauzimao je mjesto čovjeka za najprljavije poslove, što ga je učinilo jednim od najtraženijih bjegunaca nakon raspada organizacije.

Pravosudni epilog Kalinićeve karijere jednako je zapanjujući kao i njegova djela. Osuđen je na 40 godina zatvora zbog sudjelovanja u ubojstvu premijera Đinđića te niza drugih teških kaznenih djela. Kada se zbroje sve presude, njegova ukupna kazna doseže nevjerojatnih 105 godina. No, neka od tih ubojstava on osporava...

"Moja uloga u ubojstvu Zorana Đinđića je nikakva. Baš nikakva. Nisam učesnik u tome. Svjedok postoji da nisam bio. Bio sam udaljen minimalno tri kilometra od te ulice", rekao je Kalinić i otkrio još detalja o tome što ekskluzivno možete pogledati u novoj epizodi 'Dosjea Jarak'.

Cijeli intervju s najbrutalnijim ubojicom Zemunskog klana, Sretkom Kalinićem Zverom, pogledajte u 'Dosjeu Jarak', samo na Voyo!