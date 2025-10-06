Emisije
Dosje Jarak

Evo kojim slučajem se Andrija Jarak bavi u novoj epizodi 'Dosjea Jarak': 'Neki tragovi ne mogu biti izbrisani'

Nove priče senzacionalnog true crime serijala 'Dosje Jarak' stižu ekskluzivno na platformu Voyo, a epizode koje dolaze obrađuju zločine koji lede krv u žilama. Andrija Jarak i Dario Todorović otvaraju jednu od najmračnijih tema u povijesti regije – 23. listopada stiže 'Zver'

RTL.hr
06.10.2025 14:38

Novu epizodu 'Dosjea Jarak' ne propustite 23. listopada na platformi Voyo

zver dosje jarak
Dosje Jarak

Prije 17 godina ubijena je Ivana Hodak, njezin otac u 'Dosjeu Jarak' prvi put govorio o pokojnoj kćeri: 'Ta tragedija me obilježava do kraja života'

