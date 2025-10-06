Novu epizodu 'Dosjea Jarak' ne propustite 23. listopada na platformi Voyo.
Dosje Jarak
Evo kojim slučajem se Andrija Jarak bavi u novoj epizodi 'Dosjea Jarak': 'Neki tragovi ne mogu biti izbrisani'
Nove priče senzacionalnog true crime serijala 'Dosje Jarak' stižu ekskluzivno na platformu Voyo, a epizode koje dolaze obrađuju zločine koji lede krv u žilama. Andrija Jarak i Dario Todorović otvaraju jednu od najmračnijih tema u povijesti regije – 23. listopada stiže 'Zver'
Prije 17 godina ubijena je Ivana Hodak, njezin otac u 'Dosjeu Jarak' prvi put govorio o pokojnoj kćeri: 'Ta tragedija me obilježava do kraja života'
