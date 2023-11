FOTO Velika priča, poznati novinar i stravičan zločin: Donosimo detalje sa snimanja 'Dosjea Jarak'

"Andrija Jarak je odradio puno razgovora s ljudima, dobivao puno informacija i odrađivao puno sastanaka. Ja sam to sve što smo dobili morao uobličiti u priču koja će ljudima biti zanimljiva, laka za pratiti i dinamična. Marijana Čikić je kopala i zvala i zabila se u arhivu. Primjera radi, kada je bila na Županijskom sudu i kada su joj donijeli spis o ubojstvu, to je bila hrpa papira. Morala je zaroniti u to, da ne bi nešto propustila, to je ogroman posao", otkrio je za RTL.hr Dario Todorović, iskusno RTL-ovo lice koje gledatelji pamte iz brojnih RTL-ovih informativnih emisija, ali i kao autora specijala o Filipu Zavadlavu, trostrukom ubojici iz Splita.

Tijekom rada na serijalu, ni jedan dan nije bio isti. Bilo je dana kada su najmanje vremena provodili u redakciji, a dosta su radili i od kuće.

"Ja bih, recimo, došla doma sa suda s isprintanih 900 stranica spisa koje bih čitala, podcrtavala, izvlačila danima. Uvijek te strah da ne propustiš nešto važno. Ali, ono što je meni bilo važno je da sam morala sve to imati u glavi, moralo mi je sjesti tako da mogu suvereno baratati svim tim informacijama", objašnjava Čikić koja je naposljetku iščitala više tisuća stranica spisa.