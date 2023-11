Gdje je danas i što radi Sara Pukanić? Ocu i majci posvetila izložbu: 'Ovime sam se otvorila javnosti'

"Serija fotografija se temelji na pogledima.Pogled mog oca prema mojoj majci, pogled moje majke prema mom ocu, a onda sam se ja našla negdje u sredini. Ustvari sam ja i model i fotograf u jednom. Jesam li u tim trenucima oboje osvijestila u sebi? Iskreno, mislim da mi je to bio cilj, a jesam li do toga došla, ni sama ne znam", rekla je Sara kroz smiješak.

"Ciklus fotografija Jedna za dušu' radila sam s tetkom koji je prije godinu i pol dana preminuo. Radila sam ga posljednjih pola godine njegova života gdje zapravo nismo znali da će tako brzo preminuti. Išli smo na mjesta koja je on posebno volio i ja sam ga fotografirala u tim ambijentima. Htjela sam nekako produbiti odnos s njime, kao i ostaviti dar svojoj teti kada njega više neće biti. On je prva muška osoba koju sam se odlučila fotografirati jer sam dotad većinom fotografirala žene. Tu serija fotografija sam pretočila u foto knjigu koju sam priložila kao jednu od serija za prijemni ispit za Akademiju dramskih umjetnosti", rekla je Sara.

"S izložbom sam se jako otvorila javnosti, dala sam puno sebe u fotografije, a to je malo tricky jer se to može iskoristiti u negativnom kontekstu - na što sam spremna, ali isto tako prenijela sam svoje osjećaje na fotografije i htjela bih da ljudi koji će gledati izložbu prime dio tih osjećaja i da ih to na neki način upotpuni", rekla je Sara. Izložbu je podijelila u tri ciklusa - "Jedna za dušu", "Roza" i "Oni i ja", a svaki segment je direktno povezan s njezinom obitelji, kao i njom samom.

Osim što ih veže intima, ove cikluse veže i tehnika fotografiranja, odnosno Sara se odlučila za analognu umjesto digitalne fotografije. Razlog nije neki mladenački bunt gdje želi pokazati kako ne mora sve biti digitalizirano, niti nostalgija za prošlim vremenima, već isključivo taj proces izrade fotografije. Počela je pohađati satove predavača Stanka Hercega na Studiju dizajna nakon čega je analognu fotografiju počela prakticirati svakodnevno.

"Shvatila sam kako imam fotoaparateoca iz 80-ih godina i da to mogu iskoristiti te sampočela s njima fotografirati. Shvatila sam kako mi se sviđa taj proces kada moram pričekati da se film razvije, zatim dok dobijem fotke, to me na neki način ushićuje. Sviđa mi se to što sam na svaku fotografiju jako koncentrirana, nemam tisuću pokušaja, već samo jedan i to je jako dobro jer na kraju ispadnu i bolji radovi", objasnila je Sara. Obiteljska i intimna fotografija ono je s čime se želi baviti i u budućnosti, a budući da je završila i studij novinarstva na privatnom sveučilištu pitali smo je je li ostavila prostora i u tom smjeru.