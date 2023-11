Hoda li naručitelj Pukanićeva ubojstva među nama? 'Vrijeme je da netko skupi m**a i opet se krene ovime baviti'

Pitanje tko je i zašto naručio ubojstvo urednika i osnivača Nacionala Ive Pukanića i 15 godina nakon atentata je ostalo neodgovoreno. Likvidacija u centru Zagreba u kojoj je osim njega poginuo i njegov suradnik, stručnjak za marketing Niko Franjić bila je u detalje isplanirana. Ubojice su uhvaćene i zajedno su dobili 163 godine zatvora.

Ali, pitanje naručitelja ovog zločina i dan danas je otvoreno.

I dok neki eksplicitno tvrde da iza svega stoji takozvana duhanska mafija, kći i sestra ubijenog osnivača Nacionala misle suprotno - uvjerene su da je ubojica u Zagrebu.

U prvoj epizodi 'Dosjea Jarak' pred RTL-ove kamere stale su Sara i Anka Pukanić.

"Kako se može u ovoj zemlji dogoditi da ubiju čovjeka kao psa, da drugi čovjek, koji se slučajno tamo našao, pogine s njim? Da se zna da je tako moglo poginuti 20 ljudi, a da se prijeđe preko toga da Republika Hrvatska kaže to je bila duhanska mafija? Tko je to dokazao, čime? Zato što se pisalo o duhanskoj mafiji, jer je imala puno štete? Bilo ih je puno koji su imali štete i u Republici Hrvatskoj koji su krali, koji su po podrumima i bankama imali svega i svašta. Njih nitko nije pitao, a mislim da su imali puno veću štetu nego duhanska mafija. On je sigurno puno ljudi razljutio, ne samo Srba i Crnogoraca, nego i puno ljudi u Hrvatskoj jer je pisao o onome što su drugi htjeli zataškati i o čemu se šutjelo", pita se Anka Pukanić.

Slično mišljenje dijeli i Pukanićeva kći. "Iskreno mislim da to nije bila duhanska mafija. Imam osjećaj i ne mogu se tom osjećaju oteti a je to bio netko iz Hrvatske tko je sad na vlasti, bio na vlasti i slobodno hoda po ulicama Zagreba. Netko koga gledamo na televiziji ili u novinama i nemamo pojma da je to on. Vjerujem u to", poručila je.

Njegova sestra i kći u dokumentarnom serijalu biranim su se riječima prisjetile ubijenog osnivača Nacionala.

"Prvi razlog zašto sam pristala na ovaj intervju je što želim da ponovno netko skupi m**a i počne se baviti tom temom jer mislim da je za hrvatsku povijest jako bitno da se to razriješi, jer mislim da bi se time razriješilo puno toga i da bi se napravila čistka koja se trebala već prije napraviti", kazala je Sara Pukanić.

Smatra da njezin otac zaslužuje da u javnosti kaže svoje mišljenje o svemu. "Mislim da to zaslužuje, a mislim da se meni neće ništa dogoditi jer niti ja išta znam niti sam ja ikome zanimljiva. Opisala bih ga kao izvanrednog čovjeka, ali dobro, on je bio moj tata pa ne mogu biti skroz objektivna. Bio je jako zabavan i duhovit. Bio je jako brižan. Bio je jako emotivan", ispričala je Andriji Jarku u prvoj epizodi true crime serijala.

Kada joj je otac ubijen imala je samo 17 godina. Sjeća ga se kao izvanrednog čovjeka, zabavnog i brižnog oca. Od malih nogu joj je, kaže, gurao fotić u ruke.