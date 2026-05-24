Ispovijest čovjeka koji je otkrio pljačku stoljeća za 'Dosje Jarak': 'Bio je to čin dubokog svetogrđa'

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U novoj epizodi emisije 'Dosje Jarak' o najvećoj krađi kulturnog blaga u hrvatskoj povijesti, vlč. Vladimir Magić, tadašnji voditelj Metropolitanske knjižnice Zagrebačke nadbiskupije, prisjetio se trenutka koji mu je zauvijek promijenio život - dana kada je shvatio da je hram pisane riječi, kojem je posvetio život, oskvrnut i opljačkan. Njegova priča nije samo svjedočanstvo o krađi, već o dubokoj osobnoj traumi i napadu na samu srž nacionalnog identiteta.

Prvi znak da nešto nije u redu

Sve je počelo s jednom prazninom na polici. Sumnjom koja se polako pretvarala u mučnu neizvjesnost. "Primijetio sam da nedostaje jedna knjiga", prisjeća se vlč. Magić teških trenutaka iz 1987. godine. Nije se radilo o bilo kojoj knjizi, već o neprocjenjivo vrijednom Ptolomejevom Atlasu iz 1540. godine. Prva reakcija bila je ljudska - nada da je riječ o pogrešci. "Išao sam provjeravati da nismo nigdje zametnuli knjigu", objašnjava. U kaosu prepunih polica i stalnog priljeva novih primjeraka, takva se zabuna činila mogućom. No, metodično pretraživanje nije donijelo olakšanje. Upravo suprotno, otkrilo je zastrašujuću istinu.

Užas spoznaje: "Tu nešto nije u redu"

Kako je vlč. Magić dublje pretraživao arhiv, tako je otkrivao sve više praznih mjesta tamo gdje su trebala stajati stoljetna djela. "No, onda kako sam pretraživao to, onda sam primijetio da nema još nekih. Shvatio sam da nešto nije u redu", opisuje trenutak kada je sumnja prerasla u užasavajuću spoznaju. Osjećaj koji ga je obuzeo bio je, kako kaže, jednostavno strašan.

icon-expand vlč. Vladimir Magić, Dosje Jarak FOTO: RTL

"Napad na narod": Teret odgovornosti i neprospavane noći

Za čovjeka koji je svoj život posvetio knjigama, ovo nije bila samo materijalna šteta. Bio je to čin dubokog svetogrđa. "Kada netko napadne pisanu riječ, to je napad na narod. To je napad na identitet naroda", ističe vlč. Magić, objašnjavajući dimenziju zločina koja nadilazi puku novčanu vrijednost. Otkriće ga je, kako kaže, duboko pogodilo i ostavilo neizbrisiv trag. Teret odgovornosti bio je golem. "Nisam mogao spavati jer si kriv dok se ne otkrije tko je zaista kriv", iskreno priznaje. Neprospavane noći ispunjene osjećajem krivnje postale su njegova svakodnevica.

icon-expand Andrija Jarak i Dario Todorović na snimanju novih epizoda Dosjea Jarak FOTO: RTL