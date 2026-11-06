Jarak o 'Zločinu u Drnišu': 'Svjedočenje Aleksićevog strica je i najteži dio emisije. Riječ je o hrvatskom branitelju bez ikakve mrlje'

Nova sezona dokumentarnog true crime serijala stiže u četvrtak, 12. studenoga na platformu Voyo. Prva epizoda naziva 'Zločin u Drnišu' donosi potresnu priču o nezamislivoj tragediji koja se dogodilo ljetos - kada je Kristijan Aleksić oduzeo život nedužnog mladića. Ekskluzivno - u epizodi govori Aleksićev stric.

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Autori dokumentarnog true crime serijala 'Dosje Jarak' donose u novoj sezoni priču o tragediji koja je ljetos pogodila drniški kraj. 'Zločin u Drnišu' donosi tragičnu priču o recidivistu Kristijanu Aleksiću, koji je oduzeo život nedužnog mladića dok mu je donosio pizzu. "Taj je slučaj strašan iz svih kutova gledanja. Riječ je o recidivistu, dakle čovjeku koji je ponovno ubio. Drniš je mali grad. Svi su sve znali, nitko ništa nije poduzeo. Kad kažem nitko - mislim na institucije koje su zaprimile prijave, a nisu reagirale. I to je ključna teza koju razrađujemo u emisiji. Zašto se taj zločin nije spriječio, a mogao je. Samo da su ljudi radili ono za sto su plaćeni i odgovorni", otkrio je Andrija Jarak.

icon-expand icon-close icon-close Andrija Jarak i Dario Todorović FOTO: RTL

U epizodi se, dodaje Dario Todorović, podrobnije bave i Aleksićevim prvim ubojstvom, počinjenim prije niza godina. "Donosimo i činjenice i sugovornike koje nitko dosad nije imao, a koji pokazuju svu surovost i hladnokrvnost čovjeka koji je morao biti spriječen", dodao je Todorović. Ekskluzivno - prvi put - o Aleksićevom zločinu za 'Dosje Jarak' govori Aleksićeva obitelj. "Svjedočenje ubojičinog strica je i najteži dio emisije. Riječ je o višestruko ranjavanom hrvatskom branitelju bez ikakve mrlje. Živio je u istoj kući s ubojicom. On u prizemlju sa suprugom i djecom, a Kristijan na katu. Ispričao nam je sve o njegovom djetinjstvu, traumama, uzrocima i posljedicama. No, najstrašniji detalji koje nam je ispričao su trenuci nakon pucnjave, kojima je osobno svjedočio. Mislim da nitko neće ostati ravnodušan kad to čuje", najavljuje Jarak.

icon-expand Andrija Jarak FOTO: RTL