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Dosje Jarak

Jarak o 'Zločinu u Drnišu': 'Svjedočenje Aleksićevog strica je i najteži dio emisije. Riječ je o hrvatskom branitelju bez ikakve mrlje'

Nova sezona dokumentarnog true crime serijala stiže u četvrtak, 12. studenoga na platformu Voyo. Prva epizoda naziva 'Zločin u Drnišu' donosi potresnu priču o nezamislivoj tragediji koja se dogodilo ljetos - kada je Kristijan Aleksić oduzeo život nedužnog mladića. Ekskluzivno - u epizodi govori Aleksićev stric.

RTL.hr
06.11.2026 10:13

Autori dokumentarnog true crime serijala 'Dosje Jarak' donose u novoj sezoni priču o tragediji koja je ljetos pogodila drniški kraj. 'Zločin u Drnišu' donosi tragičnu priču o recidivistu Kristijanu Aleksiću, koji je oduzeo život nedužnog mladića dok mu je donosio pizzu. "Taj je slučaj strašan iz svih kutova gledanja. Riječ je o recidivistu, dakle čovjeku koji je ponovno ubio. Drniš je mali grad. Svi su sve znali, nitko ništa nije poduzeo. Kad kažem nitko - mislim na institucije koje su zaprimile prijave, a nisu reagirale. I to je ključna teza koju razrađujemo u emisiji. Zašto se taj zločin nije spriječio, a mogao je. Samo da su ljudi radili ono za sto su plaćeni i odgovorni", otkrio je Andrija Jarak.

Andrija Jarak i Dario Todorović
Andrija Jarak i Dario Todorović FOTO: RTL

U epizodi se, dodaje Dario Todorović, podrobnije bave i Aleksićevim prvim ubojstvom, počinjenim prije niza godina. "Donosimo i činjenice i sugovornike koje nitko dosad nije imao, a koji pokazuju svu surovost i hladnokrvnost čovjeka koji je morao biti spriječen", dodao je Todorović.

Ekskluzivno - prvi put - o Aleksićevom zločinu za 'Dosje Jarak' govori Aleksićeva obitelj. "Svjedočenje ubojičinog strica je i najteži dio emisije. Riječ je o višestruko ranjavanom hrvatskom branitelju bez ikakve mrlje. Živio je u istoj kući s ubojicom. On u prizemlju sa suprugom i djecom, a Kristijan na katu. Ispričao nam je sve o njegovom djetinjstvu, traumama, uzrocima i posljedicama. No, najstrašniji detalji koje nam je ispričao su trenuci nakon pucnjave, kojima je osobno svjedočio. Mislim da nitko neće ostati ravnodušan kad to čuje", najavljuje Jarak.

Andrija Jarak
Andrija Jarak FOTO: RTL

Prisjeća se i istraživačka novinarka Marijana Čikić potresnog razgovora sa stricem Kristijana Aleksića. "Stric Kristijana Aleksića nije čovjek koji rado staje pred novinare. Ali, osjetio je potrebu ispričati sve što zna Andriji Jarku. Čovjek se slomio u intervjuu, ali želio je da svi čuju ono što on govori godinama - njegovog nećaka trebalo je spriječiti jer je bilo jasno da će nekome nešto učiniti. Pristao je na intervju jer želi da sustav za ovu tragediju odgovara i da se više nikada tako nešto ne ponovi", zaključuje Čikić.

Novu sezonu dokumentarnog true crime serijala 'Dosje Jarak' ne propustite na platformi Voyo od četvrtka, 12. studenog.

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Dosje Jarak

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