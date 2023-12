Jelena Perčin o vezi pokojne Ivane Hodak i Ljube Pavasovića Viskovića: 'Bila je to velika i prava ljubav'

"Ivana je bila ljubav mog života i ja sam to bio njoj, bio sam čovjek za kojeg se htjela udati, najsretniji čovjek na svijetu, a onda mi se život u trenutku raspao", rekao je za Gloriju poznati domaći odvjetnik nakon njezina ubojstva.

Nakon što je diplomirao pravo u Splitu, odvjetnik Ljubo Pavasović Visković preselio se u Zagreb i zaposlio kao vježbenik u odvjetničkom uredu Ante Nobila. 1996. godine otvario je vlastiti odvjetnički ured, a godinama ga prati glas mafijaškog odvjetnika". Javnost je upoznala i njegovu mekšu stranu nakon ubojstva Ivane Hodak, a s njom se upoznao preko njezina oca, također odvjetnika Zvonimira Hodaka. Bili su kratko u vezi, ali s velikim planovima za budućnost. U trenutku ubojstva Ivana je bila trudna, o čemu se povjerila svojoj najboljoj prijateljici Jeleni Perčin.

"Sjećam se trenutka kada me nazvala da se zaljubila. To je bilo na Bolu. Znam da je bilo užasno važno kad ću ja doći u Zagreb iz Dubrovnika jer sam morala odmah ići na upoznavanje Ljuba. To je bilo užasno važno i jako je imala potrebu to podijeliti. Ljubav Ivane i Ljuba Pavasovića Viskovića je zaista bila velika i prava ljubav i žao mi je što je kratko trajala", rekla je Jelena u dokumentarnom serijalu 'Dosje Jarak'.

