Dosje Jarak

Kompleksni slučaj, veliki odjek epizoda i silne reakcije gledatelja! Druga sezona 'Dosjea Jarak' stiže na RTL

Druga sezona 'Dosjea Jarak' kreće na RTL-u 24. travnja od 21.15 sati! Prve dvije epizode dokumentarnog true crime serijala prate Srđana Mlađana. Nakon emitiranja druge sezone na platformi Voyo i novih saznanja iznesenih u 'Dosjeu Jarak', reagiralo je i pravosuđe

15.04.2026 10:55

Autori 'Dosjea Jarak' nisu dvojili ni sekunde tijekom stvaranja epizoda koje prate slučaj Srđana Mlađana, a odustajanje od kompleksne teme im nije bila opcija. "Jednom kad krenete proučavati što je, na koji način i zašto taj čovjek radio tako grozna djela, kad uđete u silne detalje slučaja, iskaze svjedoka, zagrizete u psihijatrijska vještačenja i vidite čitav mozaik teškog kriminala koji je započeo i puno prije samih ubojstava, kad vidite planiranja novih zlodjela čak i nakon što je prvi put završio u zatvoru, onda se nove stranice priče same otvaraju, nije bilo ni milisekunde kolebanja", objašnjava Dario Todorović.

Jasan je po tom pitanju i Jarak! "Mi od priče odustajemo samo u slučaju da nam netko od ključnih sugovornika kaže da ipak ne želi pričati. Ova priča nije takva. Nije ju bilo jednostavno posložiti, ali odustajanje nije bilo opcija", zaključuje proslavljeni reporter i autor.

Andrija i Dario, Dosje Jarak
Andrija i Dario, Dosje Jarak FOTO: RTL

Čim su se počele pripremati epizode nazvane 'Rođeni ubojica', bilo je jasno da je ta tema važna i komplicirana. "Svjestan svih elemenata koje sadrži i koji cilj ima, a to je upozoriti da opasan čovjek uskoro izlazi na slobodu, iskreno, tiho sam u sebi ponavljao - zbog ovakvih priča postoji 'Dosje Jarak'. Istražiti, ispričati, podsjetiti i ako se sve posloži - promijeniti - naš je cilj. Kako je emisija dobivala obrise i karakter, osjećaj da imamo nešto jako opipljivo i konkretno bio je sve jači. Kad sam pogledao epizodu prije emitiranja, instinkt i intuicija javili su - ovo je dobro. A onda pustite emisiju u eter i čekate da odjekne. Nikad ne možete biti sto posto sigurni, ali bio sam spokojno uzbuđen, jer sam znao da smo po svim kriterijima sve napravili kako treba, a reakcije pravosuđa i gledatelja na platformi Voyo potvrdila su sve", otkrio je Jarak.

Andrija Jarak
Andrija Jarak FOTO: RTL

Ideja 'Dosjea Jarak' je mijenjati stvari, jasan je Andrija Jarak, pričanjem priče sastavljene od činjenica i sugovornika koji su bitni za temu kojom se bave. "Ovo je jako važno za nas, ali i potvrda da novinarstvo mijenja stvari. Zbog toga sam jako sretan. I sad bih od uzbuđenja poskočio jer mi se već nove priče vrte po glavi. Sve je to ogroman poticaj", otkriva suautor 'Dosjea Jarak'. "Naša glavna ideja je ispričati priče tako da ih ljudi razumiju, da budu upečatljive i da otvore oči svima i osvijeste ih kako ima puno mračnih djela i pojedinaca koji nisu nestali samo zato što smo privremeno zaboravili na njih. Silne reakcije gledatelja pokazale su da smo uspjeli", zaključio je Todorović.

Andrija Jarak
Andrija Jarak FOTO: RTL

'Dosje Jarak' ne propustite od 24. travnja od 21.15 sati na RTL-u. Druga sezona 'Dosjea Jarak' već je dostupna na platformi Voyo.

Dosje Jarak

