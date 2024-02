Koradeova suborkinja Ena Šimek u 'Dosjeu Jarak' o generalu i stravičnom zločinu: 'Možemo li se odricati heroja Domovinskog rata?'

"Bila sam doma i zvala me majka koja mi je rekla da upalim televiziju. U tom trenutku bila je informacija na vijestima da je general Korade krenuo u pohod. Mislim da nije prošlo pola sata, već su sve službe došle do mene. Pitala sam ih zašto. Rekli su da su me došli čuvati. Ili će doći k vama kao svome jataku ili će vas doći ubiti", započela je svoju ispovijest Ena Šimek.

Povod razgovora je bio stravičan Koradeov pokolj 2008. godine u Zagorju gdje je usmrtio petero ljudi te se danima skrivao od nadležnih služba.

"Uvijek gledam da to kažem drugačije. On je ubojica. Da, znam da je monstrum jer su nas tako naučili na televiziji, ali srce me boli kada to čujem. Ja sam tu osobu znala kada je bio sasvim normalan. Definitivno ne opravdavam zločin, ja za to nemam riječi. No, on je junak Domovinskog rata. Možemo li ga se odricati, pogotovo ako znamo da čin koji počine ponekad nije stvar dobre volje i smišljenog plana nego naprosto PTSP-a, nekakvog lika u glavi koji se dogodio... Ne možemo to raditi", rekla je Ena.

