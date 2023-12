Ljerka Mintas-Hodak o smrti svoje kćeri Ivane: 'Zeko i ja srest ćemo se onog dana kada ja odem s ovog svijeta'

"Bog mi je dao snage i milosti da to izdržim i na tome sam beskrajno zahvalna Gospodinu jer bez njegove pomoći i milosti ja to ne bi preživjela", naglasila je.

"Ona je umirala u tom trenutku. Još nije bila mrtva. Kad sam shvatila da je to Ivana, sišla sam dolje i zapravo mi je umrla na rukama. To je najstrašnije što sam u životu proživjela. Mislim da mi se ništa više tako strašno ne može dogoditi. Čak i da se meni nešto dogodi ili mom Zvonku, to bi bilo neusporedivo s ovim", rekla je.

Andrija Jarak upitao ju je, bi li nešto napravila drugačije da može vratiti vrijeme sa svojom Ivanom.

"Puno više bih bila s njom. Manje se bavila karijerom, a više bila s njom i uz nju. Godine mog političkog djelovanja su mi oduzele mogućnost da budem puno s njom dok je odrastala i to mi je žao", rekla je.

Čvrsto vjeruje kako će se s njom ponovno susresti, u onom vječnom životu...

"U to sam sto posto uvjerena - da ćemo se Zeko i ja sresti onog dana kada ja odem s ovog svijeta. Ta spoznaja da je ona živa i da ću ju opet sresti me tješi i drži i daje mi snage. Jer to je zapravo odgođeno ponovno viđenje. Ja se svaki dan molim za to. Volim te najviše na svijetu Zeko moj", zaključila je Ljerka.