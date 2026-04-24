Dosje Jarak

Na RTL-u kreće druga sezona 'Dosjea Jarak'! Ne propustite jezivu priču o Srđanu Mlađanu

Novu epizodu 'Dosjea Jarak' ne propustite svakog petka od 21.15 na RTL-u

RTL.hr
24.04.2026 15:00

Prve dvije epizode dokumentarnog true crime serijala 'Dosje Jarak' prate Srđana Mlađana. Nakon emitiranja druge sezone na platformi Voyo i novih saznanja iznesenih u 'Dosjeu Jarak', reagiralo je i pravosuđe.

Autori 'Dosjea Jarak' nisu dvojili ni sekunde tijekom stvaranja epizoda koje prate slučaj Srđana Mlađana, a odustajanje od kompleksne teme im nije bila opcija. "Jednom kad krenete proučavati što je, na koji način i zašto taj čovjek radio tako grozna djela, kad uđete u silne detalje slučaja, iskaze svjedoka, zagrizete u psihijatrijska vještačenja i vidite čitav mozaik teškog kriminala koji je započeo i puno prije samih ubojstava, kad vidite planiranja novih zlodjela čak i nakon što je prvi put završio u zatvoru, onda se nove stranice priče same otvaraju, nije bilo ni milisekunde kolebanja", objašnjava Dario Todorović.

Srđan Mlađan
Srđan Mlađan FOTO: Boris Scitar - Pixsell

Jasan je po tom pitanju i Jarak! "Mi od priče odustajemo samo u slučaju da nam netko od ključnih sugovornika kaže da ipak ne želi pričati. Ova priča nije takva. Nije ju bilo jednostavno posložiti, ali odustajanje nije bilo opcija", zaključuje proslavljeni reporter i autor.

Novu epizodu 'Dosjea Jarak' ne propustite svakog petka od 21.15 na RTL-u. Druga sezona 'Dosjea Jarak' već je dostupna na platformi Voyo.

