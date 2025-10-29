Ne propustite intervju sa zloglasnim ubojicom Zemunskog klana u 'Dosjeu Jarak': 'Nemam se za što kajati'

Točno u ponoć na platformi Voyo ne propustite novu epizodu dokumentarnog serijala 'Dosje Jarak ' pod nazivom 'Zver 2'. Ova epizoda naslanja se na prethodnu epizodu u kojoj je tim 'Dosjea Jarak' razotkrio najmračniji i najopasniji regionalni klan - Zemunski klan, te njihovog glavnog egzekutora, Sretka Kalinića , poznatog kao Zver . U epizodi Zver 2 , ekipa Dosjea Jarak donosi ekskluzivni intervju s najbrutalnijim ubojicom Zemunskog klana, koji trenutno služi kaznu u najstrože čuvanom zatvoru u Srbiji. Njegove riječi iz intervjua sigurno će vas, u najmanju ruku, šokirati.

Sretko Kalinić Zver osuđen je za 13 ubojstava, uključujući i sudjelovanje u atentatu na srbijanskog premijera Zorana Đinđića. Trenutno služi kaznu u Zabeli, najstrože čuvanom zatvoru u Srbiji, gdje je prebačen iz Zagreba, nakon sedam godina skrivanja. Tijekom tih sedam godina, Zver je slobodno prelazio granice, a njegovo izručenje iz Zagreba bilo je jedno od najrizičnijih u povijesti. Ne propustite snimku spektakularnog izručenja u novoj epizodi Dosjea Jarak, koja dolazi točno u ponoć na Voyo!

Zver je pristao na intervju iz zatvora s istraživačkom novinarkom Marijanom Čikić. Iako je napisao knjigu, nikada nije dao intervju, niti su gledatelji imali priliku čuti brutalnog ubojicu izravno iz zatvora. Zato je nova epizoda 'Zver 2' prava poslastica za sve gledatelje. Riječi koje je Zver izgovorio novinarki doslovno će vas zgroziti i lediti krv u žilama: "Vidimo se za pet godina.", ali i odgovora poput: "Nemam se za što kajati."

Cijeli intervju s najbrutalnijim ubojicom Zemunskog klana, Sretkom Kalinićem Zverom, pogledajte večeras točno u ponoć u 'Dosjeu Jarak', samo na Voyo!