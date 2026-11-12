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Dosje Jarak

Nova epizoda 'Dosje Jarak' je stigla! Jarak otkriva što gledatelje čeka u potresnoj priči iz Drniša

Nova sezona dokumentarnog true crime serijala 'Dosje Jarak' napokon je stigla na platformu Voyo, a prva epizoda donosi jedan od slučajeva koji su ove godine najviše potresli Hrvatsku.

RTL.hr
12.11.2026 11:41

Andrija Jarak u RTL-u Danas najavio je što gledatelje očekuje u epizodi 'Zločin u Drnišu' i otkrio zašto je riječ o priči koja otvara brojna teška pitanja.

Dva ubojstva, isti čovjek

U središtu nove epizode je Kristijan Aleksić, recidivist koji je u svibnju 2026. u Drnišu ubio 19-godišnjeg Luku Milovca, mladića koji mu je te večeri došao dostaviti hranu. No ekipa 'Dosjea Jarak' ne zaustavlja se samo na tom zločinu.

Aleksić je, naime, već ranije počinio ubojstvo. Njegove dvije žrtve dijele čak 32 godine, a upravo se zato kroz epizodu nameće jedno od najvažnijih pitanja – je li posljednja tragedija mogla biti spriječena?

Ivan Baričević, prijatelj ubijenog Luke Milovca
Ivan Baričević, prijatelj ubijenog Luke Milovca FOTO: RTL

Jarak je ranije istaknuo kako je riječ o slučaju u kojem su brojni ljudi bili svjesni problema, dok su institucije, prema njegovim riječima, zaprimale prijave, ali nisu pravodobno reagirale.

"Svi su sve znali, nitko ništa nije poduzeo", poručio je Jarak govoreći o slučaju koji je ekipa detaljno istražila.

Posebno potresno svjedočenje ubojičina strica

Nova epizoda donosi i dosad nepoznate detalje te razgovore sa sugovornicima koji su bili neposredno povezani s događajima.

Posebno mjesto zauzima ispovijest strica Kristijana Aleksića, koji je s njim živio u istoj kući. Riječ je o hrvatskom branitelju koji je, kako je Jarak objasnio, godinama upozoravao na probleme, a za 'Dosje Jarak' progovorio je i o Aleksićevu djetinjstvu, traumama i ponašanju, ali i o trenucima neposredno nakon pucnjave.

Ivica Aleksić, stric ubojice Kristijana Aleksića
Ivica Aleksić, stric ubojice Kristijana Aleksića FOTO: RTL

Jarak je upravo taj razgovor izdvojio kao jedan od najtežih dijelova cijele epizode.

"Mislim da nitko neće ostati ravnodušan kad to čuje", najavio je.

Priča koja postavlja pitanje odgovornosti

Ekipa 'Dosjea Jarak' kroz slučaj ne rekonstruira samo ono što se dogodilo kobne večeri nego pokušava utvrditi i što je tragediji prethodilo.

U fokusu je ponašanje višestrukog ubojice, upozorenja ljudi koji su ga poznavali, ali i postupanje institucija koje su trebale reagirati. Upravo zato 'Zločin u Drnišu' nije samo priča o počinitelju i njegovim žrtvama, već i o sustavu te pitanju je li se novi zločin mogao izbjeći.

Nova epizoda 'Dosje Jarak – Zločin u Drnišu' dostupna je odmah na platformi Voyo.

dosje jarak voyo andrija jarak
Dosje Jarak

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