Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Dosje Jarak

Nova sezona 'Dosje Jarak' stiže i donosi priču o slučaju koji je šokirao Hrvatsku: 'Zašto se taj zločin nije spriječio, a mogao je?'

Nova sezona dokumentarnog true crime serijala 'Dosje Jarak' stiže na platformu Voyo u četvrtak, 12. studenog. Nove epizode donose slučajeve iz Hrvatske, ali i susjedne Bosne i Hercegovine, a sezonu otvaraju recentnim slučajem koji je šokirao Hrvatsku

RTL.hr
31.10.2026 12:30

Strašan zločin zgrozio je Drniš, a potom i cijelu Hrvatsku, kada je Kristijan Aleksić vatrenim oružjem usmrtio mladića koji mu je došao dostaviti pizzu. Andrija Jarak i Dario Todorović vrlo brzo su odlučili tom temom otvoriti novu sezonu 'Dosjea Jarak'. Takav slučaj i zločin, smatra Jarak, strašan je iz svih kutova gledanja.

"Svi su sve znali, nitko ništa nije poduzeo. Kad kažem nitko - mislim na institucije koje su zaprimile prijave, a nisu reagirale. I to je ključna teza koju razrađujemo u emisiji. Zašto se taj zločin nije spriječio, a mogao je. Samo da su ljudi radili ono za sto su plaćeni i odgovorni", jasan je suautor 'Dosjea Jarak'.

Todorović dodaje - epizoda donosi i manje poznate činjenice o Aleksićevom prvom ubojstvu, počinjenom prije mnogo godina. "Donosimo i činjenice i sugovornike koje nitko dosad nije imao, a koji pokazuju svu surovost i hladnokrvnost čovjeka koji je morao biti spriječen", zaključuje Todorović.

Andrija Jarak i Dario Todorović
Andrija Jarak i Dario Todorović FOTO: RTL

Kroz dvije epizode 'Dosje Jarak' donosi priču o Fikretu Hadžiću Hadžiji. "Moram priznati da je Andrija bio prvi koji mi je rekao za Hadžiju i njegovu priču. I ja sam na prvu podcjenjivao to koliku popularnost uživa čovjek koji je .- trostruki ubojica. Pogledao sam Hadžijinu priču i počeo secirati sve što je rekao i što smo dublje ulazili u slučaj i što smo više istraživali i druge krakove priče i druga svjetla na iste događaje, priča nam je postajala sve intrigantnija. Ima toliko zanimljivog materijala da smo odlučili da sve oko Hadžije zaslužuje da to obradimo u dvije epizode", najavljuje priču o Hadžiji Todorović.

Epizoda se snimala i u Zenici, čime je 'Dosje Jarak' postao prva emisija koja je dobila pravo snimanja unutar zidina KPZ Zenica. "Moramo se posebno zahvaliti ravnatelju KPZ Zenica Rusmiru Isaku i šefu osiguranja u zatvoru Elviru Nesimoviću na silnom trudu koji su i oni i zaposlenici uložili kako bismo uopće mogli snimiti sve što smo htjeli. Dobili smo kraljevski tretman u Zenici, snimili i više od onoga čemu smo se nadali i to nam puno znači", jasan je bio Todorović.

Ekipa 'Dosje Jarak'
Ekipa 'Dosje Jarak' FOTO: RTL

Teško je bilo, kažu Todorović i Jarak, snimati epizodu o Edinu Gačiću po čičoj zimi u divljini Bosne i Hercegovine. "U to vrijeme padao je snijeg i vani je bilo -10 stupnjeva. Smrzavala se i oprema i mi, ali veselilo nas je što snimamo u autentičnim uvjetima u kojima se doista i odvijao lov na Gačića. Ali od svega je ipak najteže doći u kuću ljudi koji su izgubili sve i slušati tužnu i tragičnu priču svakoga od njih. Izazov je uvijek kako donijeti relevantne, jake i zanimljive priče- koje se mogu ispričati. Kako pridobiti ključne sugovornike da govore i prikažu ljudsku stranu svega, a da se priča ne pretvori u policijski bilten. To nam je od samog starta bila misao vodilja kad smo Andrija i ja pokretali Dosje Jarak i od toga ne namjeravamo odustati", zaključio je Todorović.

Novu sezonu dokumentarnog true crime serijala 'Dosje Jarak' ne propustite na platformi Voyo od četvrtka, 12. studenog.

dosje jarak voyo
Dosje Jarak

'Dosje Jarak' se vraća! Nove epizode donose zločine koji su šokirali Hrvatsku

Moglo bi te zanimati

'Dosje Jarak' se vraća! Nove epizode donose zločine koji su šokirali Hrvatsku

Nova sezona 'Dosjea Jarak' stiže i donosi priču o slučaju koji je šokirao Hrvatsku: 'Zašto se taj zločin nije spriječio, a mogao je?'

Andrija Jarak svjedočit će na suđenju protiv Srđana Mlađana

Andrija Jarak osvojio nagradu za televizijsko novinarstvo: 'Jako sam sretan i ponosan'

Nova epizoda 'Dosjea Jarak' donosi priču o čovjeku koji je naručio ubojstvo prvog hrvatskog ministra turizma

'Dosje Jarak' otkriva šokantnu priču: Kako je Šime Medanić naručio ubojstvo ministra, a potom i vlastite sestre

Pročitaj na Net.hr
Selmi Blair zbog napada prijeti sedam godina zatvora: Sada se prvi put oglasila
Halle Berry izgubila skrbništvo, oglasio se Olivier Martinez: 'Ne želim da naš sin mrzi svoju majku'
Skinuo se Jude Bellingham: Jedni se ruše u nesvijest, a drugi ga prozivaju zbog veličine uda
Atraktivne Međimurke na okupu: Pogledajte tko se zabavljao na studentskom partyju u Čakovcu
Trener hrvatskih korijena Bill Belichick prekinuo s 49 godina mlađom Jordan: Ona se viđa s drugima
Plavokosa slatkica Leonor više nije tako mala! Ovako danas izgleda buduća španjolska kraljica
Amanda Bynes pokazala novu figuru: Otkrila koliko je kilograma izgubila uz pomoć Ozempica
Taylor Swift reperu Nellyju platila 50.000 dolara za tri minute: Po njega je poslala i avion
Otac Meghan Markle prijavljen FBI-ju: U skladištu pronađene brojne uznemirujuće snimke
Korzo je ponovno bio modna pista: Pogledajte što su danas nosile zgodne Riječanke i Riječani